Назвавший Шольца «ливерной колбасой» украинский дипломат набросился на нового канцлера

Решение канцлера Германии Фридриха Мерца засекретить поставки вооружения Киеву вызвало критику со стороны постоянного представителя Украины при ООН Андрея Мельника. Его слова на эту тему приводит издание Die Welt.

«Это пробуждает неприятные воспоминания о временах, когда весной 2022 года правящая коалиция «Светофор» пыталась скрыть отсутствие военной поддержки под грифом секретности», — отметил он.

Как передаёт агентство DPA, власти Германии собираются ограничить доступ к некоторым публичным сведениям, касающимся поставок оружия украинской стороне. Такой шаг будет предпринят в рамках «военной тактики».

Напомним, что в период с февраля по июнь 2022 года правительство Германии также скрывало информацию о военных поставках киевским властям. Информация об этом начала распространяться лишь под давлением общественности.

Мельник, ранее занимавший пост посла Украины в ФРГ, известен своей критикой властей Германии. Так в мае 2022 года он сравнил тогдашнего канцлера страны Олафа Шольца с «обиженной ливерной колбасой». Таким образом дипломат отреагировал на отказ главы Правительства ФРГ от поездки в Киев из-за решения Владимира Зеленского не принимать немецкого президента Франка-Вальтера Штайнмайера. В ответ на это в Бундестаге потребовали выслать посла Украины. Там сочли высказывания Мельника неуместными и неразумными и подчеркнули, что он «сторонник нацизма».