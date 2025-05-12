Только Lada: В России таксистам запретят ездить на иномарках

В России готовят законопроект о локализации такси. Теперь водители смогут развозить пассажиров только на автомобилях Lada Vesta, Lada Granta, Lada Largus и Lada Aura, так как только они соответствуют необходимым критериям. Информация о новом проекте закона размещена на сайте базы Госдумы. Его могут принять до конца мая.

«В результате, когда отечественные автопроизводители обеспечат достаточное предложение широкого модельного ряда продукции для таксомоторной отрасли, субъекты РФ смогут реализовать имеющееся право и установить обязательные требования к локализации для автомобилей-такси в баллах», — указано в пояснительной записке законопроекта.