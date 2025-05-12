Только Lada: В России таксистам запретят ездить на иномарках
В Госдуме до конца мая рассмотрят законопроект о локализации такси
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В России готовят законопроект о локализации такси. Теперь водители смогут развозить пассажиров только на автомобилях Lada Vesta, Lada Granta, Lada Largus и Lada Aura, так как только они соответствуют необходимым критериям. Информация о новом проекте закона размещена на сайте базы Госдумы. Его могут принять до конца мая.
«В результате, когда отечественные автопроизводители обеспечат достаточное предложение широкого модельного ряда продукции для таксомоторной отрасли, субъекты РФ смогут реализовать имеющееся право и установить обязательные требования к локализации для автомобилей-такси в баллах», — указано в пояснительной записке законопроекта.
Изначально планировалось ввести требование, согласно которому для получения разрешения на работу в такси с 1 октября 2025 года легковой автомобиль должен быть признан произведённым на территории страны, то есть соответствовать уровню локализации не менее 3,2 тысячи баллов. Баллы в этом случе выступают в качестве оценки продукции — насколько хорошо она локализована и соответствует требованиям импортозамещения.
Ранее самокатчиков предупредили о выросших штрафах за нарушение правил дорожного движения. Также штраф в некоторых случая можно получить несовершеннолетним.