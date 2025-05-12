«Почему я?» Том Харди рассказал, что «разваливается на части» из-за кучи болячек

Британский актёр и продюсер Том Харди, который к своим 47 годам успел завоевать статус одного из самых харизматичных мужчин Голливуда, дал откровенное интервью изданию Esquire. Артист признался, что завоевал не только приятный статус, но и стал обладателем «кучи болячек», которые пришли вместе с популярностью.

Харди разоткровенничался и раскрыл, что у него диагностированы грыжа межпозвоночного диска, ишиас (поражение седалищного нерва. — прим. Life.ru) и подошвенный фасциит (воспаление тканей стопы. — прим. Life.ru). Также актёру уже провели две операции на колене. По признанию знаменитости, большинство недугов стали проявляться после исполнения многочисленных трюков в кино и профессиональных занятий джиу-джитсу.

«Почему это происходит со мной?! Ещё я потянул сухожилие в бедре. Как будто всё разваливается на части, и лучше не становится. Разве только начать использовать стволовые клетки...» — отметил Харди.

Для полноты картины звезда кино добавил, что он страдает от частых головокружений, из-за чего вынужден принимать таблетки. А ещё Харди упомянул, что у него выпадают волосы и сейчас «они не совсем свои». Правда, артист не пояснил, прибегал ли он к пересадке волос или просто использует парик для поддержания брутального вида.