От Фродо до Леголаса: как изменились главные герои фильма «Властелин колец» за 20 лет

Знаменитая трилогия Питера Джексона «Властелин колец» перевернула мир кинематографа в начале 2000-х. Актёры, подарившие жизнь обитателям Средиземья, навсегда вписали свои имена в историю кино. Но что случилось с ними после того, как последний орк был повержен, а Кольцо Всевластия уничтожено? Life.ru рассказывает о судьбах и карьере звёзд саги, которые продолжили покорять Голливуд и после возвращения в родной Шир.

Элайджа Вуд (Фродо): от хоббита до борца с токсичными отходами

Элайджа Вуд (Фродо): как сложилась карьера актёра после «Властелина колец». Фото © «Властелин колец: Братство кольца» (2001), режиссёр Питер Джексон, сценаристы Фрэн Уолш, Филиппа Бойенс и др. / Kinopoisk, © Gettyimages / Pixelnews

Сразу после трилогии «Властелин колец» Вуд снялся в «Вечном сиянии чистого разума» (2004), а затем сыграл каннибала в «Городе грехов» (2005). Озвучил пингвина в мультфильме «Делай ноги» (2006) и появился в сериале «Уилфред», где его герой видел соседскую собаку человеком в костюме. Среди недавних работ — роль в популярном сериале «Йеллоуджекетс» и участие в ремейке «Токсичного мстителя» (2023). По признанию актёра, он до сих пор общается с друзьями-хоббитами из саги через групповой чат.

Иэн Маккеллен (Гэндальф): волшебник, который не сбавляет темп

Иэн Маккеллен (Гэндальф): фильмография и театральные работы легендарного актёра после трилогии. Фото © «Властелин колец: Братство кольца» (2001), режиссёр Питер Джексон, сценаристы Фрэн Уолш, Филиппа Бойенс и др. / Kinopoisk, © Gettyimages / Jo Hale

В 85 лет сэр Иэн продолжает активно сниматься и выступать на театральной сцене. После трилогии «Властелин колец» сыграл историка в «Коде да Винчи» (2006), озвучил Медведя-короля в «Золотом компасе» (2007) и вернулся к роли Гэндальфа в трилогии «Хоббит». Продолжил развивать образ Магнето во франшизе «Люди Икс» и блеснул в роли стареющего Шерлока Холмса в фильме «Мистер Холмс» (2015). Только в 2023 году Маккеллен снялся в двух фильмах и сыграл главные роли в постановках «Гамлет» и «Король Лир».

Вигго Мортенсен (Арагорн): от короля Гондора до режиссёрского кресла

Вигго Мортенсен (Арагорн): от актёра до режиссёра — творческий путь после «Властелина колец». Фото © «Властелин колец: Братство кольца» (2001), режиссёр Питер Джексон, сценаристы Фрэн Уолш, Филиппа Бойенс и др. / Kinopoisk, © Gettyimages / Mondadori Portfolio

После «Властелина колец» Мортенсен выбирал сложные роли — от отца, воспитывающего детей в дикой природе («Капитан Фантастик», 2016), до водителя в оскароносной «Зелёной книге» (2018). В 2020 году дебютировал как режиссёр с драмой «Падение», где сыграл гея, чей отец переезжает к его семье. В 2023-м выпустил второй режиссёрский проект — вестерн «Мёртвые не чувствуют боли». Помимо кино, Мортенсен известен как поэт, художник и фотограф.

Орландо Блум (Леголас): от эльфа до пирата и обратно

Орландо Блум (Леголас): главные роли в Голливуде после эльфийского лучника. Фото © «Властелин колец: Братство кольца» (2001), режиссёр Питер Джексон, сценаристы Фрэн Уолш, Филиппа Бойенс и др. / Kinopoisk, © Gettyimages / Karwai Tang

Ещё до выхода заключительной части трилогии «Властелин колец» Орландо Блум примерил на себя роль пирата Уилла Тёрнера в «Пиратах Карибского моря» (2003). Снялся в исторической драме «Троя» (2004), а затем попробовал себя в романтической комедии «Элизабеттаун» (2005). Вернулся в Средиземье для трилогии «Хоббит», хотя его персонажа не было в оригинальной книге. Среди последних работ — главная роль в фэнтези-сериале «Карнивал Роу» и участие в спортивной драме «Гран Туризмо» (2023). Сейчас актёр строит семью с певицей Кэти Перри.

Доминик Монаган и Билли Бойд (Мерри и Пиппин): неразлучные на экране и в жизни

Доминик Монаган и Билли Бойд (Мерри и Пиппин): как хоббиты сохранили дружбу на долгие годы. Фото © «Властелин колец: Братство кольца» (2001), режиссёр Питер Джексон, сценаристы Фрэн Уолш, Филиппа Бойенс и др. / Kinopoisk, © Gettyimages / Jo Hale

Актёры продолжают сотрудничать даже спустя 20 лет после съёмок «Властелина колец» — вели совместный подкаст The Friendship Onion, участвовали в создании аудиосериала Moriarty: The Devil's Game и готовятся к театральной постановке «Розенкранц и Гильденстерн мертвы». При этом развивают и сольные карьеры: Монаган получил известность благодаря роли в сериале «Остаться в живых» (2004–2010), а Бойд, помимо актёрской работы, выступает фронтменом группы Beecake и появился в таких сериалах, как «Анатомия страсти» и «Чужестранка».

Лив Тайлер (Арвен): от эльфийки до супергероев

Лив Тайлер (Арвен): фильмы и сериалы с участием актрисы после роли эльфийки из «Властелина колец». Фото © «Властелин колец: Братство кольца» (2001), режиссёр Питер Джексон, сценаристы Фрэн Уолш, Филиппа Бойенс и др. / Kinopoisk, © Gettyimages / Axelle / Bauer-Griffin

После саги «Властелин колец» Тайлер снялась в комедии «Девушка из Джерси» (2004) и драме «Одинокий Джим» (2005). Появилась в «Невероятном Халке» (2008) и должна вернуться к роли Бетти Росс в предстоящем фильме Marvel «Капитан Америка: Храбрый новый мир». Дебютировала на телевидении, в сериале «Оставленные», а затем снялась в историческом мини-сериале «Порох» с Китом Харингтоном. Недавно покинула сериал «911: Одинокая звезда» из-за сложностей с перелётами во время пандемии.

Кейт Бланшетт (Галадриэль): от эльфийской владычицы до оскаровских вершин

Кейт Бланшетт во «Властелине колец»: как эльфийская королева стала двукратной обладательницей «Оскара». Фото © «Властелин колец: Братство кольца» (2001), режиссёр Питер Джексон, сценаристы Фрэн Уолш, Филиппа Бойенс и др. / Kinopoisk, © Gettyimages / Gareth Cattermole

Самая титулованная из каста «Властелина колец» с восемью номинациями на «Оскар» и двумя победами — Кейт Бланшетт. После трилогии получила статуэтку за роль Кэтрин Хепберн в «Авиаторе» (2004), а затем за главную роль в «Жасмин» (2013). Из других заметных работ — номинации за «Меня там нет» (2007), «Золотой век» (2007) и «Кэрол» (2015). Сыграла богиню смерти Хелу в фильме «Тор: Рагнарёк» (2017) и блеснула в главной роли музыкальной драмы «Тар» (2022).

Хьюго Уивинг (Элронд): от эльфийского лорда до суперзлодея

Хьюго Уивинг (Элронд): от эльфийского владыки до культовых злодеев современного кино. Фото © «Властелин колец: Братство кольца» (2001), режиссёр Питер Джексон, сценаристы Фрэн Уолш, Филиппа Бойенс и др. / Kinopoisk, © Gettyimages / Lisa Maree Williams

После трилогии «Властелин колец» сыграл в антиутопии «V значит Вендетта» (2005), озвучил Мегатрона в серии фильмов «Трансформеры» и воплотил злодея Красного Черепа в киновселенной Marvel. Активно работает в австралийском театре, где живёт много лет. Вернулся к роли Элронда в двух фильмах трилогии «Хоббит». Среди последних работ — отец главного героя в сериале «Патрик Мелроуз» (2018) и роли в австралийских фильмах «Королевский отель» и «Петух» (2023).

Шон Бин (Боромир): человек, который продолжает умирать в кино

Шон Бин (Боромир): почему актёр продолжает умирать в каждом фильме после «Властелина колец». Фото © «Властелин колец: Братство кольца» (2001), режиссёр Питер Джексон, сценаристы Фрэн Уолш, Филиппа Бойенс и др. / Kinopoisk, © Gettyimages / Olivera

Актёр с характерным голосом и репутацией «умирающего в каждом фильме» после «Властелина колец» не изменил своим принципам. Сыграл злодея в «Сокровище нации» (2004), Зевса в «Перси Джексоне» (2010) и директора полётов в «Марсианине» (2015). Самая знаковая роль после саги — благородный Нед Старк в первом сезоне «Игры престолов», ещё одного фэнтези-эпоса, хотя и с более мрачным тоном. По словам Бина, ему нравился этот персонаж за принципиальность и честность — качества, стоившие Старку, как и Боромиру, жизни.

Энди Серкис (Голлум): мастер захвата движений

Энди Серкис (Голлум): как актёр изменил киноиндустрию после прорывной роли в трилогии. Фото © «Властелин колец: Братство кольца» (2001), режиссёр Питер Джексон, сценаристы Фрэн Уолш, Филиппа Бойенс и др. / Kinopoisk, © Gettyimages / Erika Goldring

Прорывная технология съёмок Голлума из «Властелина колец» привела Серкиса к другим знаковым ролям с захватом движений — шимпанзе Цезаря в трилогии «Планета обезьян» и верховного лидера Сноука в «Звёздных войнах». Среди живых ролей — злодей Улисс Кло в фильмах Marvel и дворецкий Альфред в «Бэтмене» (2022). Серкис успешно дебютировал как режиссёр с фильмом «Дыши» (2017) и снял сиквел «Венома» (2021). Основал собственную студию Imaginarium для развития технологий захвата движений.

Из прошлого в будущее: наследие «Властелина колец»

Спустя более 20 лет после премьеры трилогия «Властелин колец» остаётся эталоном фэнтези-кино. Многие из актёров продолжают успешную карьеру, некоторые превратились в режиссёров, а большинство поддерживает дружеские отношения, созданные во время съёмок в Новой Зеландии. Их работы после саги доказывают универсальность таланта и профессионализм — они смогли выйти из тени культовых персонажей и создать новые запоминающиеся образы.

От Средиземья до Голливуда: как сложилась карьера актёров «Властелина колец» после трилогии. Фото © «Властелин колец: Братство кольца» (2001), режиссёр Питер Джексон, сценаристы Фрэн Уолш, Филиппа Бойенс и др. / Kinopoisk