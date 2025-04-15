От Фродо до Леголаса: как изменились главные герои фильма «Властелин колец» за 20 лет
Life.ru рассказывает, как сложились судьбы актёров культовой кинотрилогии «Властелин колец» спустя два десятилетия после выхода заключительной части киноэпопеи.
10 актёров «Властелина колец», которые изменились до неузнаваемости за 20 лет после окончания съёмок. Коллаж © Life.ru. Обложка © Gettyimages / Alberto Rodriguez/GA, © «Властелин колец: Братство кольца» (2001), режиссёр Питер Джексон, сценаристы Фрэн Уолш, Филиппа Бойенс и др. / Kinopoisk, © Freepik / rawpixel.com
Знаменитая трилогия Питера Джексона «Властелин колец» перевернула мир кинематографа в начале 2000-х. Актёры, подарившие жизнь обитателям Средиземья, навсегда вписали свои имена в историю кино. Но что случилось с ними после того, как последний орк был повержен, а Кольцо Всевластия уничтожено? Life.ru рассказывает о судьбах и карьере звёзд саги, которые продолжили покорять Голливуд и после возвращения в родной Шир.
Элайджа Вуд (Фродо): от хоббита до борца с токсичными отходами
Элайджа Вуд (Фродо): как сложилась карьера актёра после «Властелина колец». Фото © «Властелин колец: Братство кольца» (2001), режиссёр Питер Джексон, сценаристы Фрэн Уолш, Филиппа Бойенс и др. / Kinopoisk, © Gettyimages / Pixelnews
Сразу после трилогии «Властелин колец» Вуд снялся в «Вечном сиянии чистого разума» (2004), а затем сыграл каннибала в «Городе грехов» (2005). Озвучил пингвина в мультфильме «Делай ноги» (2006) и появился в сериале «Уилфред», где его герой видел соседскую собаку человеком в костюме. Среди недавних работ — роль в популярном сериале «Йеллоуджекетс» и участие в ремейке «Токсичного мстителя» (2023). По признанию актёра, он до сих пор общается с друзьями-хоббитами из саги через групповой чат.
Иэн Маккеллен (Гэндальф): волшебник, который не сбавляет темп
Иэн Маккеллен (Гэндальф): фильмография и театральные работы легендарного актёра после трилогии. Фото © «Властелин колец: Братство кольца» (2001), режиссёр Питер Джексон, сценаристы Фрэн Уолш, Филиппа Бойенс и др. / Kinopoisk, © Gettyimages / Jo Hale
В 85 лет сэр Иэн продолжает активно сниматься и выступать на театральной сцене. После трилогии «Властелин колец» сыграл историка в «Коде да Винчи» (2006), озвучил Медведя-короля в «Золотом компасе» (2007) и вернулся к роли Гэндальфа в трилогии «Хоббит». Продолжил развивать образ Магнето во франшизе «Люди Икс» и блеснул в роли стареющего Шерлока Холмса в фильме «Мистер Холмс» (2015). Только в 2023 году Маккеллен снялся в двух фильмах и сыграл главные роли в постановках «Гамлет» и «Король Лир».
Вигго Мортенсен (Арагорн): от короля Гондора до режиссёрского кресла
Вигго Мортенсен (Арагорн): от актёра до режиссёра — творческий путь после «Властелина колец». Фото © «Властелин колец: Братство кольца» (2001), режиссёр Питер Джексон, сценаристы Фрэн Уолш, Филиппа Бойенс и др. / Kinopoisk, © Gettyimages / Mondadori Portfolio
После «Властелина колец» Мортенсен выбирал сложные роли — от отца, воспитывающего детей в дикой природе («Капитан Фантастик», 2016), до водителя в оскароносной «Зелёной книге» (2018). В 2020 году дебютировал как режиссёр с драмой «Падение», где сыграл гея, чей отец переезжает к его семье. В 2023-м выпустил второй режиссёрский проект — вестерн «Мёртвые не чувствуют боли». Помимо кино, Мортенсен известен как поэт, художник и фотограф.
Орландо Блум (Леголас): от эльфа до пирата и обратно
Орландо Блум (Леголас): главные роли в Голливуде после эльфийского лучника. Фото © «Властелин колец: Братство кольца» (2001), режиссёр Питер Джексон, сценаристы Фрэн Уолш, Филиппа Бойенс и др. / Kinopoisk, © Gettyimages / Karwai Tang
Ещё до выхода заключительной части трилогии «Властелин колец» Орландо Блум примерил на себя роль пирата Уилла Тёрнера в «Пиратах Карибского моря» (2003). Снялся в исторической драме «Троя» (2004), а затем попробовал себя в романтической комедии «Элизабеттаун» (2005). Вернулся в Средиземье для трилогии «Хоббит», хотя его персонажа не было в оригинальной книге. Среди последних работ — главная роль в фэнтези-сериале «Карнивал Роу» и участие в спортивной драме «Гран Туризмо» (2023). Сейчас актёр строит семью с певицей Кэти Перри.
Доминик Монаган и Билли Бойд (Мерри и Пиппин): неразлучные на экране и в жизни
Доминик Монаган и Билли Бойд (Мерри и Пиппин): как хоббиты сохранили дружбу на долгие годы. Фото © «Властелин колец: Братство кольца» (2001), режиссёр Питер Джексон, сценаристы Фрэн Уолш, Филиппа Бойенс и др. / Kinopoisk, © Gettyimages / Jo Hale
Актёры продолжают сотрудничать даже спустя 20 лет после съёмок «Властелина колец» — вели совместный подкаст The Friendship Onion, участвовали в создании аудиосериала Moriarty: The Devil's Game и готовятся к театральной постановке «Розенкранц и Гильденстерн мертвы». При этом развивают и сольные карьеры: Монаган получил известность благодаря роли в сериале «Остаться в живых» (2004–2010), а Бойд, помимо актёрской работы, выступает фронтменом группы Beecake и появился в таких сериалах, как «Анатомия страсти» и «Чужестранка».
Лив Тайлер (Арвен): от эльфийки до супергероев
Лив Тайлер (Арвен): фильмы и сериалы с участием актрисы после роли эльфийки из «Властелина колец». Фото © «Властелин колец: Братство кольца» (2001), режиссёр Питер Джексон, сценаристы Фрэн Уолш, Филиппа Бойенс и др. / Kinopoisk, © Gettyimages / Axelle / Bauer-Griffin
После саги «Властелин колец» Тайлер снялась в комедии «Девушка из Джерси» (2004) и драме «Одинокий Джим» (2005). Появилась в «Невероятном Халке» (2008) и должна вернуться к роли Бетти Росс в предстоящем фильме Marvel «Капитан Америка: Храбрый новый мир». Дебютировала на телевидении, в сериале «Оставленные», а затем снялась в историческом мини-сериале «Порох» с Китом Харингтоном. Недавно покинула сериал «911: Одинокая звезда» из-за сложностей с перелётами во время пандемии.
Кейт Бланшетт (Галадриэль): от эльфийской владычицы до оскаровских вершин
Кейт Бланшетт во «Властелине колец»: как эльфийская королева стала двукратной обладательницей «Оскара». Фото © «Властелин колец: Братство кольца» (2001), режиссёр Питер Джексон, сценаристы Фрэн Уолш, Филиппа Бойенс и др. / Kinopoisk, © Gettyimages / Gareth Cattermole
Самая титулованная из каста «Властелина колец» с восемью номинациями на «Оскар» и двумя победами — Кейт Бланшетт. После трилогии получила статуэтку за роль Кэтрин Хепберн в «Авиаторе» (2004), а затем за главную роль в «Жасмин» (2013). Из других заметных работ — номинации за «Меня там нет» (2007), «Золотой век» (2007) и «Кэрол» (2015). Сыграла богиню смерти Хелу в фильме «Тор: Рагнарёк» (2017) и блеснула в главной роли музыкальной драмы «Тар» (2022).
Хьюго Уивинг (Элронд): от эльфийского лорда до суперзлодея
Хьюго Уивинг (Элронд): от эльфийского владыки до культовых злодеев современного кино. Фото © «Властелин колец: Братство кольца» (2001), режиссёр Питер Джексон, сценаристы Фрэн Уолш, Филиппа Бойенс и др. / Kinopoisk, © Gettyimages / Lisa Maree Williams
После трилогии «Властелин колец» сыграл в антиутопии «V значит Вендетта» (2005), озвучил Мегатрона в серии фильмов «Трансформеры» и воплотил злодея Красного Черепа в киновселенной Marvel. Активно работает в австралийском театре, где живёт много лет. Вернулся к роли Элронда в двух фильмах трилогии «Хоббит». Среди последних работ — отец главного героя в сериале «Патрик Мелроуз» (2018) и роли в австралийских фильмах «Королевский отель» и «Петух» (2023).
Шон Бин (Боромир): человек, который продолжает умирать в кино
Шон Бин (Боромир): почему актёр продолжает умирать в каждом фильме после «Властелина колец». Фото © «Властелин колец: Братство кольца» (2001), режиссёр Питер Джексон, сценаристы Фрэн Уолш, Филиппа Бойенс и др. / Kinopoisk, © Gettyimages / Olivera
Актёр с характерным голосом и репутацией «умирающего в каждом фильме» после «Властелина колец» не изменил своим принципам. Сыграл злодея в «Сокровище нации» (2004), Зевса в «Перси Джексоне» (2010) и директора полётов в «Марсианине» (2015). Самая знаковая роль после саги — благородный Нед Старк в первом сезоне «Игры престолов», ещё одного фэнтези-эпоса, хотя и с более мрачным тоном. По словам Бина, ему нравился этот персонаж за принципиальность и честность — качества, стоившие Старку, как и Боромиру, жизни.
Энди Серкис (Голлум): мастер захвата движений
Энди Серкис (Голлум): как актёр изменил киноиндустрию после прорывной роли в трилогии. Фото © «Властелин колец: Братство кольца» (2001), режиссёр Питер Джексон, сценаристы Фрэн Уолш, Филиппа Бойенс и др. / Kinopoisk, © Gettyimages / Erika Goldring
Прорывная технология съёмок Голлума из «Властелина колец» привела Серкиса к другим знаковым ролям с захватом движений — шимпанзе Цезаря в трилогии «Планета обезьян» и верховного лидера Сноука в «Звёздных войнах». Среди живых ролей — злодей Улисс Кло в фильмах Marvel и дворецкий Альфред в «Бэтмене» (2022). Серкис успешно дебютировал как режиссёр с фильмом «Дыши» (2017) и снял сиквел «Венома» (2021). Основал собственную студию Imaginarium для развития технологий захвата движений.
Из прошлого в будущее: наследие «Властелина колец»
Спустя более 20 лет после премьеры трилогия «Властелин колец» остаётся эталоном фэнтези-кино. Многие из актёров продолжают успешную карьеру, некоторые превратились в режиссёров, а большинство поддерживает дружеские отношения, созданные во время съёмок в Новой Зеландии. Их работы после саги доказывают универсальность таланта и профессионализм — они смогли выйти из тени культовых персонажей и создать новые запоминающиеся образы.
От Средиземья до Голливуда: как сложилась карьера актёров «Властелина колец» после трилогии. Фото © «Властелин колец: Братство кольца» (2001), режиссёр Питер Джексон, сценаристы Фрэн Уолш, Филиппа Бойенс и др. / Kinopoisk
Однако для миллионов поклонников по всему миру они навсегда останутся членами Братства Кольца, теми, кто подарил зрителям незабываемое путешествие по Средиземью и возможность поверить в силу дружбы, отваги и надежды. Возможно, именно в этом и заключается настоящее волшебство кино — в его способности создавать миры и персонажей, живущих в наших сердцах десятилетиями. А немногим ранее Life.ru рассказывал про звёзд отечественного кино, с которыми произошла трагедия прямо на съёмочной площадке.