«Содрал руку»: Школьник-герой из Волгодонска рассказал, как спас девушку от похитителя
Подросток из Волгодонска рассказал, как спас девушку от похитителя
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В Волгодонске подросток Дмитрий Русаков, ставший героем после спасения 19-летней девушки, рассказал, что действовал без тени страха, когда понял, что её жизни угрожает опасность. Об этом сообщает Пятый канал.
Подросток, спасший девушку. Видео © Пятый канал
Анастасия (так зовут пострадавшую) направлялась к подруге, когда внезапно столкнулась с неизвестным. Злоумышленник схватил ее и попытался увести.
По словам девушки, сначала она подумала, что мужчина ошибся, но когда он начал тащить её в переулок, стало действительно страшно. В этот критический момент мимо проходил Дмитрий. Увидев, что Анастасия попала в беду и пытается отбить от мужчины, он мгновенно отреагировал.
«Я попытался его остановить, содрал руку. Он, наверное, испугался и убежал», – поделился школьник.
Родители паренька, узнав о поступке сына, выразили глубокую гордость. Они отмечают, что рады воспитывать достойного человека.
Ранее Life.ru рассказывал, что в Волгодонске несовершеннолетний мальчик помог девушке отбиться от похитителя, который со спины набросился на неё возле подъезда и попытался утащить. Злоумышленник скрылся на автомобиле, сейчас его ищет полиция.