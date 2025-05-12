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12 мая, 12:12

«Содрал руку»: Школьник-герой из Волгодонска рассказал, как спас девушку от похитителя

Подросток из Волгодонска рассказал, как спас девушку от похитителя

Обложка © Shutterstock / FOTODOM / HappyTime19

Обложка © Shutterstock / FOTODOM / HappyTime19

В Волгодонске подросток Дмитрий Русаков, ставший героем после спасения 19-летней девушки, рассказал, что действовал без тени страха, когда понял, что её жизни угрожает опасность. Об этом сообщает Пятый канал.

Подросток, спасший девушку. Видео © Пятый канал

Анастасия (так зовут пострадавшую) направлялась к подруге, когда внезапно столкнулась с неизвестным. Злоумышленник схватил ее и попытался увести.

По словам девушки, сначала она подумала, что мужчина ошибся, но когда он начал тащить её в переулок, стало действительно страшно. В этот критический момент мимо проходил Дмитрий. Увидев, что Анастасия попала в беду и пытается отбить от мужчины, он мгновенно отреагировал.

«Я попытался его остановить, содрал руку. Он, наверное, испугался и убежал», – поделился школьник.

Родители паренька, узнав о поступке сына, выразили глубокую гордость. Они отмечают, что рады воспитывать достойного человека.

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Ранее Life.ru рассказывал, что в Волгодонске несовершеннолетний мальчик помог девушке отбиться от похитителя, который со спины набросился на неё возле подъезда и попытался утащить. Злоумышленник скрылся на автомобиле, сейчас его ищет полиция.

Владимир Озеров
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