«Содрал руку»: Школьник-герой из Волгодонска рассказал, как спас девушку от похитителя

В Волгодонске подросток Дмитрий Русаков, ставший героем после спасения 19-летней девушки, рассказал, что действовал без тени страха, когда понял, что её жизни угрожает опасность. Об этом сообщает Пятый канал.

Подросток, спасший девушку. Видео © Пятый канал

Анастасия (так зовут пострадавшую) направлялась к подруге, когда внезапно столкнулась с неизвестным. Злоумышленник схватил ее и попытался увести.

По словам девушки, сначала она подумала, что мужчина ошибся, но когда он начал тащить её в переулок, стало действительно страшно. В этот критический момент мимо проходил Дмитрий. Увидев, что Анастасия попала в беду и пытается отбить от мужчины, он мгновенно отреагировал.

«Я попытался его остановить, содрал руку. Он, наверное, испугался и убежал», – поделился школьник.

Родители паренька, узнав о поступке сына, выразили глубокую гордость. Они отмечают, что рады воспитывать достойного человека.