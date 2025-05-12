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12 мая, 11:00

Виторган оправляется после операции на море вместе с избранницей

Виторган показал фото с избранницей Коротковой на море

Обложка © Instagram (признан экстремистской организацией и запрещён на территории Российской Федерации)/ mvitorgan

Обложка © Instagram (признан экстремистской организацией и запрещён на территории Российской Федерации)/ mvitorgan

После перенесённой сложной операции 52-летний Максим Виторган опубликовал фотографию на море с новой девушкой, 35-летней Анной Коротковой. На ней парочка позирует на фоне цветущих деревьев.

Виторган уже состоял в браке, который закончился через пять лет. Его избранницей была телеведущая и журналистка Ксения Собчак. У пары родился сын Платон.

Не так давно Виторган перенёс серьёзную операцию, однако какую именно неизвестно. После перенесённого медицинского вмешательства он не мог самостоятельно ходить. Передвигаться ему помогали специальные ходунки.

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Полина Никифорова
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