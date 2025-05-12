Виторган оправляется после операции на море вместе с избранницей

После перенесённой сложной операции 52-летний Максим Виторган опубликовал фотографию на море с новой девушкой, 35-летней Анной Коротковой. На ней парочка позирует на фоне цветущих деревьев.

Виторган уже состоял в браке, который закончился через пять лет. Его избранницей была телеведущая и журналистка Ксения Собчак. У пары родился сын Платон.