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12 мая, 12:20

Курганский боец ВС РФ Лапа награждён медалью Суворова по указу Путина

URA.ru: Курганский боец СВО Лапа награждён медалью Суворова

Обложка © Life.ru

Обложка © Life.ru

Курганский военнослужащий ВС РФ с позывным Лапа, который служил в спецназе «Ахмат», был награждён медалью Суворова. Об этом он сам рассказал сообщает URA.ru.

«Награждён медалью Суворова», — сообщил солдат.

Приказ награждении подписал президент России Владимир Путин.

Как говорит Лапа, он решил пойти служить в спецназ, чтобы противостоять ВСУ вместе с генерал-майором Апти Алаудиновым.

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Ранее Life.ru рассказывал, что глава Министерства обороны России Андрей Белоусов наградил медалями «Золотая звезда» отличившихся в бою бойцов спецоперации. Министр поблагодарил их за верность присяге и выразил уверенность, что они и дальше будут храбро стоять на защите Родины.

Владимир Озеров
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