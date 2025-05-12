Курганский боец ВС РФ Лапа награждён медалью Суворова по указу Путина
URA.ru: Курганский боец СВО Лапа награждён медалью Суворова
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Курганский военнослужащий ВС РФ с позывным Лапа, который служил в спецназе «Ахмат», был награждён медалью Суворова. Об этом он сам рассказал сообщает URA.ru.
«Награждён медалью Суворова», — сообщил солдат.
Приказ награждении подписал президент России Владимир Путин.
Как говорит Лапа, он решил пойти служить в спецназ, чтобы противостоять ВСУ вместе с генерал-майором Апти Алаудиновым.
Ранее Life.ru рассказывал, что глава Министерства обороны России Андрей Белоусов наградил медалями «Золотая звезда» отличившихся в бою бойцов спецоперации. Министр поблагодарил их за верность присяге и выразил уверенность, что они и дальше будут храбро стоять на защите Родины.