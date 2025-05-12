Курганский боец ВС РФ Лапа награждён медалью Суворова по указу Путина

Курганский военнослужащий ВС РФ с позывным Лапа, который служил в спецназе «Ахмат», был награждён медалью Суворова. Об этом он сам рассказал сообщает URA.ru.

«Награждён медалью Суворова», — сообщил солдат.

Приказ награждении подписал президент России Владимир Путин.

Как говорит Лапа, он решил пойти служить в спецназ, чтобы противостоять ВСУ вместе с генерал-майором Апти Алаудиновым.