Путин начал рабочую неделю после майских праздников со встречи с главой Ивановской области

Президент Владимир Путин открыл рабочую неделю после майских праздников встречей с губернатором Ивановской области Станиславом Воскресенским. Переговоры прошли в Кремле в личном формате впервые с мая 2023 года.

Путин начал рабочую неделю после майских праздников встречей с главой Ивановской области. Видео © kremlin

Воскресенский ранее участвовал в мероприятиях с Путиным, также он руководит комиссией Госсовета по здравоохранению. В ходе встречи президент отметил, что в Ивановской области обеспеченность врачами остаётся ниже среднероссийского уровня, и призвал решить проблему. Воскресенский заверил, что ситуация будет исправлена.

Губернатор доложил о запуске в Иванове нового завода по производству дорожной техники, компенсирующего уход западных компаний. Путин связал это с ростом ВВП, изучив предоставленные данные. Воскресенский предложил комплекс мер для поддержки малых городов, популярных среди мигрантов, переезжающих в Россию ради традиционных ценностей. Президент одобрил инициативу, поблагодарив за внимание к теме.