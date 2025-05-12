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12 мая, 11:39

Путин начал рабочую неделю после майских праздников со встречи с главой Ивановской области

Путин встретился с главой Ивановской области Воскресенским

Путин с губернатором Ивановской области Станиславом Воскресенским. Обложка © kremlin

Путин с губернатором Ивановской области Станиславом Воскресенским. Обложка © kremlin

Президент Владимир Путин открыл рабочую неделю после майских праздников встречей с губернатором Ивановской области Станиславом Воскресенским. Переговоры прошли в Кремле в личном формате впервые с мая 2023 года.

Путин начал рабочую неделю после майских праздников встречей с главой Ивановской области. Видео © kremlin

Воскресенский ранее участвовал в мероприятиях с Путиным, также он руководит комиссией Госсовета по здравоохранению. В ходе встречи президент отметил, что в Ивановской области обеспеченность врачами остаётся ниже среднероссийского уровня, и призвал решить проблему. Воскресенский заверил, что ситуация будет исправлена.

Губернатор доложил о запуске в Иванове нового завода по производству дорожной техники, компенсирующего уход западных компаний. Путин связал это с ростом ВВП, изучив предоставленные данные. Воскресенский предложил комплекс мер для поддержки малых городов, популярных среди мигрантов, переезжающих в Россию ради традиционных ценностей. Президент одобрил инициативу, поблагодарив за внимание к теме.

Путин встретился с Главнокомандующим Ливийской национальной армией Хафтаром
Путин встретился с Главнокомандующим Ливийской национальной армией Хафтаром

Ранее Путин провёл рабочую встречу с губернатором Московской области Андреем Воробьёвым. В ходе беседы глава Подмосковья рассказал о масштабных проектах в сфере транспорта и медицины.

Оксана Попова
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