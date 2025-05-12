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Регион
12 мая, 11:55

«Не считаю себя эмигрантом»: Скандальный писатель Сорокин надеется вернуться в Россию из Германии

Уехавший после начала СВО писатель Сорокин надеется однажды вернуться в Россию

Писатель Владимир Сорокин. Обложка © ТАСС / dpa / picture-alliance / Jens Kalaene

Писатель Владимир Сорокин. Обложка © ТАСС / dpa / picture-alliance / Jens Kalaene

Писатель Владимир Сорокин, который после начала СВО переехал в Германию, изъявил желание вернуться в Россию. Об этом он рассказал в интервью Максиму Галкину*, отметив, что не считает себя эмигрантом.

«Я не считаю себя эмигрантом. Я надеюсь вернуться когда-нибудь», — заявил Сорокин.

Писатель, известный своими неоднозначными произведениями, начиная с 90-х годов жил на две страны, разрываясь между Россией и Германией. В 2022 году Сорокин открыто выразил свою позицию против специальной военной операции, а также выпустил ряд публикаций в поддержку Украины. Кроме того, он высказался категорически против своего возвращения в Российскую Федерацию. Между тем, в ноябре 2023 года Сорокин выступил с опровержением обвинений в поддержке Вооружённых Сил Украины и содействии террористической деятельности.

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* Включён в перечень иностранных агентов Минюста России.

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Ольга Сливченко
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