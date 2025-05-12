«Не считаю себя эмигрантом»: Скандальный писатель Сорокин надеется вернуться в Россию из Германии

Писатель Владимир Сорокин, который после начала СВО переехал в Германию, изъявил желание вернуться в Россию. Об этом он рассказал в интервью Максиму Галкину*, отметив, что не считает себя эмигрантом.

«Я не считаю себя эмигрантом. Я надеюсь вернуться когда-нибудь», — заявил Сорокин.

Писатель, известный своими неоднозначными произведениями, начиная с 90-х годов жил на две страны, разрываясь между Россией и Германией. В 2022 году Сорокин открыто выразил свою позицию против специальной военной операции, а также выпустил ряд публикаций в поддержку Украины. Кроме того, он высказался категорически против своего возвращения в Российскую Федерацию. Между тем, в ноябре 2023 года Сорокин выступил с опровержением обвинений в поддержке Вооружённых Сил Украины и содействии террористической деятельности.

Ранее сообщалось, что певица Земфира* может предпринять попытку снять с себя статус иноагента, а после — вернуться в Россию. В последнее время исполнительница заняла лояльную позицию и перестала поддерживать ВСУ во время своих выступлений.