Британские власти разрабатывают планы на случай возможного нападения России. Они запугивают своих граждан «российской угрозой», поскольку напуганными людьми управлять легче. Однако в теории РФ могла бы за несколько часов уничтожить Великобританию полностью. Об этом в беседе с «Царьградом» рассказал генерал-майор Сергей Липовой.

По его словам, Европа, ЕС и США знают, что Россия нападать на них не собирается, но им выгодно, чтобы этого боялось их население.

«Они придумали очень удобную тему, чтобы держать в страхе своё гражданское население: когда человек боится, им легче управлять, для того чтобы можно было с них взимать дополнительные налоги и финансирование на различные безумные проекты - типа бункеров, противоядерных программ, защиты от радиации», — отметил военный.

Всё это тянется ещё с 1945 года, однако сейчас Британия вновь взялась за старое, запустив ещё одну волну психоза. Британские власти хотят внушить населению, что их страна — это стратегический противник и враг России.

Пытаясь обезопасить себя, Лондон наращивает военные расходы, поддерживая страх среди населения.

Рассматривая гипотетический сценарий войны, Липовой задаётся вопросом о наиболее эффективном способе нападения на Великобританию, учитывая её островное положение. Он утверждает, что у любого государства есть уйма разных уязвимостей. К примеру, Британию можно атаковать со всех сторон: суши, моря и воздуха.

Генерал-майор уверен, что уничтожение Великобритании – это вопрос нескольких часов, поскольку Россия обладает уникальным вооружением, включая торпеды, ядерные боеголовки и другие передовые системы, которые позволят российским Вооружённым силам легко справиться с задачей, если таковая поступит.