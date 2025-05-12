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Регион
12 мая, 12:08

На Украине депутата Рады отправили под ночной арест

Депутата Рады Тищенко отправили под ночной домашний арест

Обложка © Shutterstock / FOTODOM / G.Evgenij

Обложка © Shutterstock / FOTODOM / G.Evgenij

Депутату Верховной рады Николаю Тищенко изменили меру пресечения. Теперь он будет находиться не под круглосуточным, а под ночным домашним арестом до 12 июля. Об этом сообщает украинский телеканал «Общественное».

Под аналогичную меру пресечения попал и полицейский Богдан Писаренко, который также проходит фигурантом по этому делу.

Напомним, что в июне прошлого года Тищенко обвинили в незаконном лишении свободы бывшего военнослужащего. Тогда его отправили под круглосуточный домашний арест, который несколько раз продлевали. Сам он уверяет, что вёл борьбу с мошенническими колл-центрами, в которых работают более 60 тысяч человек, а бывший украинский военный якобы «срывал следственные действия».

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Полина Никифорова
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