На Украине депутата Рады отправили под ночной арест

Депутату Верховной рады Николаю Тищенко изменили меру пресечения. Теперь он будет находиться не под круглосуточным, а под ночным домашним арестом до 12 июля. Об этом сообщает украинский телеканал «Общественное».

Напомним, что в июне прошлого года Тищенко обвинили в незаконном лишении свободы бывшего военнослужащего. Тогда его отправили под круглосуточный домашний арест, который несколько раз продлевали. Сам он уверяет, что вёл борьбу с мошенническими колл-центрами, в которых работают более 60 тысяч человек, а бывший украинский военный якобы «срывал следственные действия».