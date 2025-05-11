Инструмент врага: В Раде снова заговорили о запрете Telegram на Украине

Мессенджер Telegram — вражеский инструмент для Украины. Такое заявление сделал руководитель комитета Рады по вопросам гуманитарной и информационной политики, нардеп «Слуги народа» Никита Потураев во время интервью.

«Telegram — это инструмент вражеский, что бы кто не говорил. Удобный — да, возможно, очень удобный мессенджер. Но мы должны понимать, что это один из основных инструментов врага», — утверждает парламентарий.