На Украине после задержания Дурова призвали ввести жёсткое регулирование Telegram
Депутат Рады Юрчишин призвал ввести жёсткое регулирование Telegram на Украине
Власти Украины должны ввести жёсткое регулирование Telegram. С таким призывом выступил председатель Комитета Верховной рады по свободе слова Ярослав Юрчишин, комментируя арест основателя мессенджера Павла Дурова.
«Во всём мире внедряют более жёсткое регулирование ТГ. Мы можем и должны сделать это куда раньше. Ибо именно мы на передовой», — заявил Юрчишин.
Он добавил, что «ничто не остановит принятие данного решения, ведь его время настало ещё в 2022 году».
Юрчишин уже довольно длительное время выступает за жёсткие ограничения Telegram, однако до этого времени его предложения игнорировались. Депутат считает, что причина этого — управление общественным мнением Украины за счёт подконтрольных Банковой крупнейших украинских телеграм-каналов.
Напомним, Дурова задержали накануне вечером в парижском аэропорту Ле-Бурже. Бизнесмена поместили под стражу. Основанием для задержания стал отказ основателя мессенджера сотрудничать с властями Франции, что, по мнению Парижа, «делает Дурова причастным к ряду преступлений». Местные СМИ сообщали, что Дурову грозит 20 лет тюрьмы. На произошедшее отреагировали в МИД РФ и заявили, что делают всё возможное для прояснения ситуации. Также в дипведомстве пообещали следить за реакцией международных организаций на арест бизнесмена.
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