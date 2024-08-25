На Украине после задержания Дурова призвали ввести жёсткое регулирование Telegram

Власти Украины должны ввести жёсткое регулирование Telegram. С таким призывом выступил председатель Комитета Верховной рады по свободе слова Ярослав Юрчишин, комментируя арест основателя мессенджера Павла Дурова.

«Во всём мире внедряют более жёсткое регулирование ТГ. Мы можем и должны сделать это куда раньше. Ибо именно мы на передовой», — заявил Юрчишин.

Он добавил, что «ничто не остановит принятие данного решения, ведь его время настало ещё в 2022 году».