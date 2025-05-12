В Госдуме рассказали, в каких случаях полис ОМС могут признать недействительным

Полис обязательного медицинского страхования (ОМС) может утратить свою силу при определённых обстоятельствах. Депутат Госдумы Никита Чаплин, член комитета по бюджету и налогам, в беседе с RT разъяснил, когда именно документ становится недействительным.

По его словам, существует два ключевых условия для аннуляции страховки. Первое — это изменение личных сведений, таких как фамилия, имя, отчество или дата рождения, без своевременного уведомления страховой компании. Второе — утрата российского гражданства.

Если во время записи к врачу электронная система не обнаруживает ваш полис ОМС, в первую очередь следует обратиться к страховщику, выдавшему документ. Страховая организация обязана предоставить исчерпывающую информацию о причинах недействительности и подсказать, как решить проблему.

Парламентарий подчеркнул важность оперативного обновления данных в полисе при изменении личных сведений.

«Граждане должны помнить о своей ответственности за актуальность информации, содержащейся в полисе ОМС. Это позволит избежать неприятных ситуаций при обращении за медицинской помощью. Также рекомендую проверять статус полиса на сайте территориального фонда ОМС или через портал «Госуслуги», — подытожил депутат.