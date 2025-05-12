Бизнес-психолог рассказала, как плавно вернуться в рабочий ритм после майских праздников

Возвращение к работе после длинных выходных многим даётся непросто. Исследования подтверждают: первая рабочая неделя – настоящее испытание, а продуктивность в этот период может снижаться на 15-30%. Об этом сообщает радио Sputnik со ссылкой на бизнес-психолога Юлию Куликову-Цай.

По её словам, после майских праздников нарушается привычный режим сна и бодрствования, мозг привыкает к отдыху и с трудом переключается на рабочие задачи. Это проявляется в снижении концентрации, мотивации, замедлении принятия решений, чувстве усталости и даже апатии. Важно понимать: «синдром разбитого бойца» — не признак лени или слабости характера, а естественная физиологическая реакция. На адаптацию уйдёт от 2 до 5 дней, поясняет психолог.

Чтобы плавно вернуться в рабочий ритм, как посоветовала эксперт, следует сперва избежать жёстких дедлайнов и напряжённой работы.

«Во-первых, это – мягкий старт. В первую рабочую неделю надо избегать жестких дедлайнов, тяжёлых совещаний и полноценной нагрузки. Дать себе время на «разогрев». Также пригодиться планирование недели», – отметила Юлия Куликова-Цай.

Сотрудникам также важно быть снисходительными к себе. Не пытайтесь сразу сворачивать горы. Следует начать с задач полегче. Проверьте почту, проведите короткую встречу, займитесь рутиной, рекомендует психолог. Главное – не ждать «у моря погоды», ведь она наладится уже в процессе работы. Небольшие достижения помогут быстрее восстановить веру в свои силы и плавно вернуться в рабочий ритм.

«Маленькие достижения восстанавливают веру в свои силы гораздо быстрее, чем попытки прыгнуть выше головы с первой же минуты», – заключила специалист.