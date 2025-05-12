«Тестостерона нет»: Звезда «Кривого зеркала» Морозов пожаловался на проблемы с женщинами

Звезда «Кривого зеркала» Александр Морозов откровенно рассказал, как изменилась его жизнь после отказа от алкоголя. Подробностями он поделился в интервью наркологу Василию Шурову на YouTube. По словам 52-летнего артиста, он стал более требовательным к своим избранницам. Кроме того, его перестали привлекать ровесницы.

«Когда вокруг алкоголь и всё остальное, у тебя и женщин больше, и товарищи всегда какие-то. Теперь этого стало сильно меньше. Просто, когда ты пьяный, тебе всё красивым кажется», — сказал Морозов.

Многолетняя борьба с зависимостью не прошла для Морозова бесследно. Он признался, что его организм сильно пострадал, особенно в гормональной сфере. Уровень тестостерона у артиста критически низок, что негативно сказывается на его мужской силе. По словам юмориста, даже с помощью медикаментов он не может добиться желаемой реакции тела, что делает интимную жизнь невозможной.

«Очень низкий тестостерон, очень низкий, его нету практически», — посетовал артист.

Морозов относится к своему возрасту с юмором, заявив, что это всего лишь цифра. Он признался, что ощущает себя намного моложе, порой теряя счёт годам.