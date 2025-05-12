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12 мая, 14:14

Рухнула в обрыв: Прогулка по турбазе в Дагестане закончилась гибелью для нижегородской туристки

Туристка из Нижнего Новгорода погибла, сорвавшись в обрыв на турбазе в Дагестане

Перед обрывом не было ограждений. Фото © Telegram / СУ СК России по Республике Дагестан

Перед обрывом не было ограждений. Фото © Telegram / СУ СК России по Республике Дагестан

На территории дагестанской турбазы «Ирингай» погибла туристка из Нижнего Новгорода. Женщина, приехавшая сюда с друзьями на фототур, не планировала проживать на территории этой турбазы. Об этом пишет Mash Gor.

Место гибели нижегородской туристки в Дагестане. Видео © Telegram / Mash Gor

Во время прогулки по территории она сорвалась в неограждённый трёхметровый обрыв, который не заметила, так как было темно. Место, где погибла туристка, не было оборудовано защитными барьерами и не освещалось. Очевидцы, пытавшиеся оказать помощь, также пострадали. Туристка скончалась по дороге в больницу.

Владельцы базы «Ирингай» стали фигурантами уголовного дела, сообщает пресс-служба регионального управления СК.

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Ранее в Дагестане задержали организатора прогулок на катере после гибели туристки. Мужчину арестовали до 2 июня.

Ольга Сливченко
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