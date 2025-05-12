Рухнула в обрыв: Прогулка по турбазе в Дагестане закончилась гибелью для нижегородской туристки

На территории дагестанской турбазы «Ирингай» погибла туристка из Нижнего Новгорода. Женщина, приехавшая сюда с друзьями на фототур, не планировала проживать на территории этой турбазы. Об этом пишет Mash Gor.

Во время прогулки по территории она сорвалась в неограждённый трёхметровый обрыв, который не заметила, так как было темно. Место, где погибла туристка, не было оборудовано защитными барьерами и не освещалось. Очевидцы, пытавшиеся оказать помощь, также пострадали. Туристка скончалась по дороге в больницу.