Рухнула в обрыв: Прогулка по турбазе в Дагестане закончилась гибелью для нижегородской туристки
Туристка из Нижнего Новгорода погибла, сорвавшись в обрыв на турбазе в Дагестане
Перед обрывом не было ограждений. Фото © Telegram / СУ СК России по Республике Дагестан
На территории дагестанской турбазы «Ирингай» погибла туристка из Нижнего Новгорода. Женщина, приехавшая сюда с друзьями на фототур, не планировала проживать на территории этой турбазы. Об этом пишет Mash Gor.
Место гибели нижегородской туристки в Дагестане. Видео © Telegram / Mash Gor
Во время прогулки по территории она сорвалась в неограждённый трёхметровый обрыв, который не заметила, так как было темно. Место, где погибла туристка, не было оборудовано защитными барьерами и не освещалось. Очевидцы, пытавшиеся оказать помощь, также пострадали. Туристка скончалась по дороге в больницу.
Владельцы базы «Ирингай» стали фигурантами уголовного дела, сообщает пресс-служба регионального управления СК.
Ранее в Дагестане задержали организатора прогулок на катере после гибели туристки. Мужчину арестовали до 2 июня.