Украинский неонацист Евгений Карась* заявил, что Незалежная уже направляется на Марс и готовится его колонизировать. Он призвал сограждан гордиться этим.

«Украина, как государство, как нация, и мы, как индивиды, должны гордиться тем, что выполним самую великую задачу человечества — это колонизация других планет», — сказал глава запрещённой в России группировки С-14**.

Карась* помечтал, что когда украинцы высадятся на Марсе и посмотрят на Землю, то все прежние проблемы и разборки покажутся им мелкими и меркантильными по сравнению с большими задачами человечества. По его словам, Украина уже направляется на Марс. При этом неонацист утверждает, что сам имеет отношение к сверхсекретному проекту.

«Я сейчас не могу говорить, но сейчас я частично причастен к тем людям и планетарным организациям, которые работают близко в сфере, которая соприкасается с колонизацией космоса, — сказал Карась*.

Ранее обвиняемый в госизмене депутат Верховной рады Украины Александр Дубинский предложил отправить Владимира Зеленского на Марс. Реализацию этой задачи можно поручить главе SpaceX Илону Маску, отметил он.