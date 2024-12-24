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24 декабря, 05:17

Вырос из размеров Украины: Зеленскому предложили неожиданный пост за пределами Земли

Нардеп Дубинский предложил назначить Зеленского наместником на Марсе

Обвиняемый в госизмене депутат Верховной рады Украины Александр Дубинский предложил отправить Владимира Зеленского на Марс. Реализацию этой задачи можно поручить главе SpaceX Илону Маску, написал он в Telegram.

Так парламентарий отреагировал на недавнюю выходку Зеленского, который потребовал от словацких спецслужб провести расследование в отношении премьер-министра Роберта Фицо после его встречи с президентом России Владимиром Путиным в Москве.

«Начальник явно вырос из размеров Украины и даёт указания словацким спецслужбам проверить Фицо. В связи с этим, возможно, стоит рассмотреть вопрос назначения его наместником на Марсе?» — сыронизировал Дубинский.

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Напомним, Путин провёл встречу с Фицо в Кремле 22 декабря. Переговоры продлились несколько часов. Позднее Фицо объяснил, что его визит стал реакцией на заявление Зеленского, выступившего против продления транзита газа через Украину.

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Shutterstock / FOTODOM / HMP-Berlin

Анатолий Цейко
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