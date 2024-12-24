Обвиняемый в госизмене депутат Верховной рады Украины Александр Дубинский предложил отправить Владимира Зеленского на Марс. Реализацию этой задачи можно поручить главе SpaceX Илону Маску, написал он в Telegram.

Так парламентарий отреагировал на недавнюю выходку Зеленского, который потребовал от словацких спецслужб провести расследование в отношении премьер-министра Роберта Фицо после его встречи с президентом России Владимиром Путиным в Москве.