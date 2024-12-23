«Угроза для Европы»: Истерика Зеленского из-за визита Фицо в Москву перекинулась на МИД Украины

Слабой, зависимой и недальновидной назвали политику Словакии в МИД Украины из-за визита премьер-министра Роберта Фицо в Москву. В ведомстве уточнили, что политика главы словацкого кабмина якобы создаёт «угрозы для всей Европы».

«В течение года его [Роберта Фицо] действия были фактически направлены на то, чтобы помогать России и в дальнейшем вытеснять с европейского рынка американский и другой газ, сохранять зависимость Европы и ослаблять наш континент», — заявили в украинском министерстве.