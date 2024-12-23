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23 декабря, 18:41

«Угроза для Европы»: Истерика Зеленского из-за визита Фицо в Москву перекинулась на МИД Украины

МИД Украины: Политика Фицо создаёт угрозы для всей Европы

Слабой, зависимой и недальновидной назвали политику Словакии в МИД Украины из-за визита премьер-министра Роберта Фицо в Москву. В ведомстве уточнили, что политика главы словацкого кабмина якобы создаёт «угрозы для всей Европы».

«В течение года его [Роберта Фицо] действия были фактически направлены на то, чтобы помогать России и в дальнейшем вытеснять с европейского рынка американский и другой газ, сохранять зависимость Европы и ослаблять наш континент», — заявили в украинском министерстве.

Кроме того, в МИД Незалежной оказались удивлены попытками Фицо сохранить энергозависимость от Москвы, несмотря на политический курс Евросоюза и совместную работу над диверсификацией энергоснабжения. Критика от министерства в адрес словацкого премьера последовала после истерики Владимира Зеленского. Он считает, что теперь спецслужбы Словакии должны начать расследование в отношении связей Фицо с Кремлём.

Напомним, 22 декабря Фицо прибыл в Москву для встречи с Владимиром Путиным в Кремле. Переговоры прошли в закрытом формате, они длились несколько часов. Позже словацкий премьер раскрыл причины своего визита в Москву. По его словам, так он отреагировал на недавнее высказывание Владимира Зеленского, который выступил против продолжения транзита газа через Украину. После этого сторонники киевского режима вышли на митинг в Братиславе.

«Большое спасибо»: Фицо заговорил по-русски на встрече с Путиным
«Большое спасибо»: Фицо заговорил по-русски на встрече с Путиным
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Shutterstock / FOTODOM / Oleh Dubyna

Полина Никифорова
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