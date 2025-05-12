Курс доллара подлетел после заморозки торговой войны США и Китая

Курс доллара резко взлетел после решения США и Китая о снижении торговых пошлин на 90 дней. Теперь американская валюта выросла в цене как минимум на 1%. Об этом сообщает Bloomberg.

Таким образом, к 11:03 мск курс евро к доллару упал на 1,19%, а курс японской иены — на 1,73%. Индекс доллара поднялся на 1,26% до показателя в 101,6 пункта.