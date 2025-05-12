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12 мая, 13:37

Курс доллара подлетел после заморозки торговой войны США и Китая

Bloomberg: Курс доллара резко вырос после решения США и КНР о снижении пошлин

Обложка © Shutterstock / FOTODOM / Dilok Klaisataporn

Обложка © Shutterstock / FOTODOM / Dilok Klaisataporn

Курс доллара резко взлетел после решения США и Китая о снижении торговых пошлин на 90 дней. Теперь американская валюта выросла в цене как минимум на 1%. Об этом сообщает Bloomberg.

Таким образом, к 11:03 мск курс евро к доллару упал на 1,19%, а курс японской иены — на 1,73%. Индекс доллара поднялся на 1,26% до показателя в 101,6 пункта.

Напомним, что США и КНР приостановили торговую войну. Таможенный тариф в 24% приостановлен на 90 дней. При этом уточняется, что продолжит действовать тариф 10%.

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Полина Никифорова
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