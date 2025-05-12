Новак спрогнозировал к 2050 году лидерство России на нефтегазовых рынках Азии

Россия к 2050 году может занять лидирующие позиции на нефтяных и газовых рынках Азии благодаря развитию инфраструктуры для поставок энергоресурсов. Такой прогноз озвучил 12 мая в авторской колонке для журнала «Энергетическая политика» вице-премьер РФ Александр Новак.

«Развитие инфраструктуры для повышения эффективности поставок нефти позволит России к 2050 году стать №1 на нефтяном рынке Азии и полностью обеспечить отрасль собственным флотом», — отметил он.

Новак также сообщил о планах по расширению магистральных трубопроводов, портовых и железнодорожных мощностей, включая увеличение пропускной способности Восточного полигона.

Кроме того, предусмотрена разработка отечественных технологий производства бесшовных и крупных труб, а также сотрудничество с дружественными странами для совместного развития газовой инфраструктуры, заключения долгосрочных контрактов и организации своповых поставок.

По его словам, такие меры позволят увеличить экспорт трубопроводного газа до 197 млрд кубометров к 2036 году, сохранить объёмы добычи и поступления в бюджет, что в перспективе обеспечит России статус крупнейшего экспортёра газа в Азии.

Для достижения этих целей планируется продолжить развитие логистической и экспортной инфраструктуры: строительство газопровода «Сила Сибири – 2», соединение его с маршрутом Сахалин – Хабаровск – Владивосток, создание Единой системы газоснабжения восточных регионов и ускорение поставок по Дальневосточному маршруту.