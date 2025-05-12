Напавшим на корреспондента 78.ru в Санкт-Петербурге оказался 56-летний местный житель

В связи с нападением на корреспондента телеканала 78.ru начато уголовное расследование по статье об умышленном причинении легкого вреда здоровью, сообщила представительница МВД России Ирина Волк.

По её словам, прибывшие на место сотрудники правоохранительных органов оперативно установили личность злоумышленника. Им оказался 56-летний мужчина, которого доставили в отдел полиции для выяснения обстоятельств. Пострадавшая журналистка подала официальное заявление, что дало ход делу.