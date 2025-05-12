Напавшим на корреспондента 78.ru в Санкт-Петербурге оказался 56-летний местный житель
МВД: Задержан мужчина, напавший на корреспондента 78.ru в Санкт-Петербурге
Предполагаемый злоумышленник. Обложка © 78.ru
В связи с нападением на корреспондента телеканала 78.ru начато уголовное расследование по статье об умышленном причинении легкого вреда здоровью, сообщила представительница МВД России Ирина Волк.
По её словам, прибывшие на место сотрудники правоохранительных органов оперативно установили личность злоумышленника. Им оказался 56-летний мужчина, которого доставили в отдел полиции для выяснения обстоятельств. Пострадавшая журналистка подала официальное заявление, что дало ход делу.
Напомним, журналистка телеканала 78.ru подверглась нападению неизвестного мужчины во время съёмок сюжета о пострадавшем от взрыва петарды 18-летнем молодом человеке. Инцидент произошёл в парадной дома, где корреспондентка опрашивала местных жителей. Агрессивно настроенный мужчина сначала ударил девушку, повалил на землю, а затем попытался задушить.