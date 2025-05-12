В Севастополе отменили спектакли режиссёра Туминаса, призывавшего бомбить Москву

«Принял решение об отмене спектаклей Театра Вахтангова в Севастополе. Афиши уже сняли, деньги за билеты будут возвращены», — написал Развожаев в телеграм-канале.

Напомним,весной 2022 года разразился скандал вокруг режиссёра Туминаса, когда в авторской программе пранкеров Вована и Лексуса он нелестно высказался в адрес России в связи со спецоперацией на Украине. Туминас был уверен, что общается с министром культуры Незалежной Александром Ткаченко. В разговоре с блогерами худрук призывал бомбить Москву, а также согласился поставить спектакль о Бандере.