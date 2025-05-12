В Севастополе отменили спектакли режиссёра Туминаса, призывавшего бомбить Москву
Развожаев сообщил об отмене гастролей Театра Вахтангова в Севастополе
Театр в Севастополе. Обложка © Telegram / РаZVожаев
Губернатор Севастополя Михаил Развожаев сообщил об отмене гастролей Театра Вахтангова в городе. Зрителям, купившим билеты, будут возвращены деньги.
Афиши убирают со здания театра. Видео © Telegram / РаZVожаев
«Принял решение об отмене спектаклей Театра Вахтангова в Севастополе. Афиши уже сняли, деньги за билеты будут возвращены», — написал Развожаев в телеграм-канале.
Отмену гастролей он объяснил тем, что две постановки были созданы режиссёром Римасом Туминасом, который при жизни выступал против СВО и планировал спектакль о Бандере. Развожаев назвал показ спектаклей Туминаса в Севастополе кощунством, учитывая его «предательскую» позицию. Также губернатор объявил выговоры руководителям департамента культуры Севастополя и театра имени А.В. Луначарского, на сцене которого должны были показать постановки.
Росконцерт планировал гастроли Московского театра в Севастополе с 12 по 17 мая, где должны были быть показаны «Царь Эдип», «Ветер шумит в тополях» и «Королева-мать». Пресс-конференция с представителями театра Вахтангова, назначенная на сегодня, была отменена.
Напомним,весной 2022 года разразился скандал вокруг режиссёра Туминаса, когда в авторской программе пранкеров Вована и Лексуса он нелестно высказался в адрес России в связи со спецоперацией на Украине. Туминас был уверен, что общается с министром культуры Незалежной Александром Ткаченко. В разговоре с блогерами худрук призывал бомбить Москву, а также согласился поставить спектакль о Бандере.