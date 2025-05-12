Жаловаться было бессмысленно: Появились новые данные о банде, обманывавшей бойцов СВО в Шереметьево

Новые детали открылись в ходе расследования дела банды, которая обманывала участников СВО в аэропорту Шереметьево. Об этом сообщает RG.ru.

Как пишет издание, членами преступной группы были таксисты и сотрудники автоинспекции. Наводки им давали двое сотрудников патрульно-постовой службы (ППС) линейного отдела полиции в Шереметьево. Заполучив в клиенты военного, таксисты завышали стоимость поездки в десятки раз.

При этом, когда военнослужащий садился в салон, ему называли обычную сумму. Однако в конце поездки она вырастала в разы — до 70-90 тысяч рублей. Максимум был 130 тысяч при начальной сумме 8 тысяч. Также некоторым военным наливали выпить. Тех, кто соглашался, полностью обворовывали. Часть пассажиров пыталась возмущаться, но им в ответ угрожали расправой.