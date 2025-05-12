Жаловаться было бессмысленно: Появились новые данные о банде, обманывавшей бойцов СВО в Шереметьево
RG.ru: Таксисты при обмане бойцов СВО в Шереметьево завышали оплату до 130 тысяч
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Новые детали открылись в ходе расследования дела банды, которая обманывала участников СВО в аэропорту Шереметьево. Об этом сообщает RG.ru.
Как пишет издание, членами преступной группы были таксисты и сотрудники автоинспекции. Наводки им давали двое сотрудников патрульно-постовой службы (ППС) линейного отдела полиции в Шереметьево. Заполучив в клиенты военного, таксисты завышали стоимость поездки в десятки раз.
При этом, когда военнослужащий садился в салон, ему называли обычную сумму. Однако в конце поездки она вырастала в разы — до 70-90 тысяч рублей. Максимум был 130 тысяч при начальной сумме 8 тысяч. Также некоторым военным наливали выпить. Тех, кто соглашался, полностью обворовывали. Часть пассажиров пыталась возмущаться, но им в ответ угрожали расправой.
Как отмечается в публикации, жаловаться в полицию смысла не было, так как все заявления попадали одному и тому же сотруднику, который был в доле с бандитами.
Напомним, по делу о хищениях у участников СВО в Шереметьево арестованы 23 человека. Организатором схемы следствие считает Алексея Кабочкина. Ему грозит от 20 лет до пожизненного. Всего расследуется около двух десятков эпизодов преступлений.