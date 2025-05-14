Трусливый якудза: как японский наёмник из ВСУ Рэн Такеда казнил раненых военных и мирных жителей Для российских силовиков будет делом чести найти и уничтожить Рэна Такеду — японского неонациста и наёмника. Он прославился жестокостью в зоне СВО, сейчас прячется в тылу и очень боится возмездия. 13 мая, 21:15 Японский наёмник ВСУ Рэн Такеда прославился нацистскими взглядами и жестокостью. Обложка © Коллаж © Life.ru, фото © livedoor, © sohu

Гитлеровец и стероидный качок

Татуированному с ног до головы японскому наёмнику Рэну Такеде на днях исполнилось тридцать лет. Он родился в Токио, сразу после школы служил в Силах самообороны Японии и участвовал в операциях НАТО в Афганистане. Однако к 2017 году он был уволен со службы из-за многочисленных нарушений дисциплины. На гражданке Такеда стал культуристом и пошёл работать тренером в один из токийских спортзалов. Местные в отзывах на его работу писали, что он «прекрасно разбирается в гормонах и стероидах». Судя по соцсетям, наёмник и сам был стероидным качком: несмотря на рельефные мышцы рук, имел неспортивный рыхлый живот.

Накануне спецоперации Рэна Такеду арестовали за похищение человека. Об этом писала японская пресса. Он и ещё несколько бандитов жестоко наказали молодого токийца, который не мог расплатиться с кредиторами. Бедолагу-должника затолкали в машину, отвезли на край города, заперли на складе и всю ночь избивали битами. Такеду прямо называли членом преступной группировки. Если присмотреться к его татуировкам, то можно разглядеть демона на животе. Такие себе набивают не боссы, а рядовые боевики якудза, в том числе киллеры и рэкетиры.

Качество и форма наколок Рэна Такеды свидетельствуют о том, что он был рядовым бойцом якудза. Фото © ТРИБУНАЛ

Чем закончилось уголовное дело, неизвестно. Но в апреле 2022 года Рэн Такеда всплыл наёмником на Украине. На Украине пишут, что несмотря на то, что он взял себе позывной Ганста, сослуживцы называют его Самураем. Его учётная специальность — пулемётчик. Японец явно гордился собой. Он завёл блог, где выкладывал фото и вёл стримы из зоны боевых действий. Примечательно, что аватаром в профиле он поставил стилизованное под аниме изображение Адольфа Гитлера.

Казнить русских для японца как компьютерная игра

Рэн Такеда служит в ВСУ. Фото © livedoor

Общероссийскую известность Такеда получил осенью 2022 года, когда его подразделение смогло подбить два российских танка в харьковской деревне Петропавловке. Японец опубликовал видео, как они расправляются над нашими ранеными солдатами. Одного добили прямо в боевой машине гранатой.

— У нас была информация о том, что внутри кто-то находится, поэтому мы решили «позаботиться» о нём и обезопасить себя. Было удивительно, что человек внутри выжил после попадания в танк из четырёх гранатомётов и восьми «джавелинов», — так Рэн Такеда прокомментировал свой ролик. Убийство русского бойца сопровождалось радостными смешками со стороны наёмников.

Видео © TikTok / legionninjas

Экипаж второго подбитого российского танка выжил в полном составе и окопался в близлежащем сельском магазине. Такеда с другими головорезами испугались идти на штурм и предложили переговоры. На улицу из укрытия вышел безоружный русский боец. Как оказалось, это был обман. Его расстреляли. Это сделал сослуживец японца — американский наёмник Джошуа Лопес. Кадры расстрела тоже были выложены в Сеть. Напомним, что оставшиеся в укрытии танкисты не сдались и, дав бой в десять раз превосходящему по численности врагу, смогли героически выбраться из окружения.

Помимо снафф-контента Рэн Такеда оскорблял нашу страну и выкладывал циничные фейки о россиянах.

— Когда я отправил сообщение семье убитого русского, мне ответили: «Пожалуйста, пришлите фото или видео, где он мёртв, чтобы мы могли получить компенсацию», — солгал Такеда.

Ещё японец называл себя геймером со стажем и утверждал, что реальные боевые действия — почти то же самое, что компьютерные игры в жанре шутер.

В японской прессе возмущаются, что Рэн Такеда (крайний справа, лицо замазано) размахивал на Украине японским флагом времён милитаризма — кёкудзицу-ки, запрещённым во многих странах Азии, как в России свастика. Фото © sohu

Где прячется Рэн Такеда

Рэн Такеда вёл соцсети вплоть до 2025 года, а потом вдруг удалил все свои профили. Возможно, это связано с проблемами на его родине. В Японии категорически не приветствуют, что он поехал воевать на Украину.

— Бывший солдат Сил самообороны Японии нарушил запрет и присоединился к украинской армии. Ранее правительство требовало от своих граждан не ездить на Украину, однако небольшое количество неонацистов и маргинальных элементов поехали. Они не защищены Женевскими конвенциями, и их ждёт уголовное преследование, — пишут в японских СМИ.

Но скорее Рэн Такеда опасается не своих соотечественников, а российских спецслужб. По некоторым данным, японец сейчас получает украинское гражданство и планирует остаться в Незалежной на всю жизнь.

В каком подразделении служит наёмник

Рэн Такеда служил и служит в батальоне «Волкодав». Это флагманское подразделение Международного легиона ВСУ, которое было сформировано из наёмников уже на третий день после начала спецоперации. Общая численность около пятисот человек. Костяк составили американцы, японцы, ирландцы, поляки, хорваты и латиносы. Руководят этими головорезами отставные военные Корпуса морской пехоты США.

Рэн Такеда дружил с польским наёмником (ликвидированным в первый год СВО) Янушем «Казаком» Шереметом. Фото © wykop

По данным российских силовиков, «волкодавы» причастны к массовым убийствам мирных жителей Купянска в октябре 2022 года. Напомним, наши войска вынужденно оставили этот город, и Киев приказал провести там карательные чистки. Вина казнённых людей была лишь в том, что их заподозрили в лояльности России. Весь мир облетели кадры выкопанной вэсэушниками ямы, куда скидывали тела убитых. Судя по всему, бедняг ещё и мучили перед смертью, на голове у них были мешки, а руки связаны за спиной. Напомним, что именно «волкодавы» первыми из украинских военных частей вошли в Купянск и водрузили над населённым пунктом жовто-блакитный флаг. Об этом Рэн Такеда также отчитывался у себя в соцсетях.

Массовая казнь мирных жителей Купянска. Видео © Telegram / MaksymZhorin

Среди других «подвигов» «волкодавов» — участие в бахмутской мясорубке в марте – апреле 2023 года.

Всё, что касается батальона «Волкодав», сейчас засекречено и мифологизировано. Дело в том, что это подразделение больше похоже не на армейскую структуру, а на неуправляемую отмороженную банду. Среди «волкодавов» процветают мародёрство, неуставные отношения и сексуальные домогательства, они не брезгуют воровать с трупов и у коллег, также замечены в присвоении казённых техники и оружия. Эту информацию со слов самих наёмников опубликовали польские журналисты, которых невозможно заподозрить в симпатиях к России.

Рэн Такеда и другие «волкодавы». Фото © livedoor

Авторы Пётр Егоров