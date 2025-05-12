Эскалатор в уссурийском ТЦ оторвал пальцы годовалому малышу

В Уссурийске годовалый ребёнок получил травму на эскалаторе в торговом центре. Об этом информирует пресс-служба Следственного комитета по Приморскому краю.





«Возбуждено уголовное дело по факту травмирования малолетнего в торговом центре в городе Уссурийске (ч . 1 ст. 238 УК РФ)», — говорится в сообщении ведомства.

По данным «Рен ТВ», годовалый малыш, пришедший в ТЦ с мамой и старшим братом, лишился четырёх пальцев из-за несчастного случая на эскалаторе. Мальчик упал, и его руку затянуло в механизм. Медики, прибывшие на место происшествия, госпитализировали ребёнка в тяжелом состоянии.

