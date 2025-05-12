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Регион
12 мая, 15:05

Эскалатор в уссурийском ТЦ оторвал пальцы годовалому малышу

СК: В Уссурийске годовалый ребёнок получил травму руки на эскалаторе в ТЦ

Кадр с места ЧП в уссурийском ТЦ. Обложка © Telegram / Следком Приморья

Кадр с места ЧП в уссурийском ТЦ. Обложка © Telegram / Следком Приморья

В Уссурийске годовалый ребёнок получил травму на эскалаторе в торговом центре. Об этом информирует пресс-служба Следственного комитета по Приморскому краю.

«Возбуждено уголовное дело по факту травмирования малолетнего в торговом центре в городе Уссурийске (ч . 1 ст. 238 УК РФ)», — говорится в сообщении ведомства.

По данным «Рен ТВ», годовалый малыш, пришедший в ТЦ с мамой и старшим братом, лишился четырёх пальцев из-за несчастного случая на эскалаторе. Мальчик упал, и его руку затянуло в механизм. Медики, прибывшие на место происшествия, госпитализировали ребёнка в тяжелом состоянии.

Ранее сообщалось, что в метро Петербурга две пассажирки упали с эскалатора после его внезапного запуска. Прокуратура приступила к выяснению обстоятельств произошедшего. Известно, что одна женщина смогла самостоятельно покинуть место происшествия, а второй потребовалась медицинская помощь.

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Наталья Демьянова
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