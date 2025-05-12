Индия и Пакистан: Обострение
День Победы
Специальная военная операция (СВО)

Функционирует при финансовой поддержке Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации

Регион
12 мая, 15:48

«Дивный человек»: Актриса Теличкина вспомнила, какой была вдова Гайдая

Актриса Теличкина: Вдова Гайдая Гребешкова была дивным человеком

Нина Гребешкова. Обложка © РИА «Новости» / Екатерина Чеснокова

Нина Гребешкова. Обложка © РИА «Новости» / Екатерина Чеснокова

Актриса Нина Гребешкова потрясающе исполняла свои роли в кино, заявила артистка Валентина Теличкина. Она также сказала, что новость о смерти коллеги по цеху её сильно опечалила.

«Нина Гребешкова — чудная актриса, дивный человек, жена выдающегося мастера кино. Все её роли потрясающие. Я очень опечалена этим фактом (фактом смерти. — Прим. Life.ru). Царствие ей небесное», — сказала Теличкина в беседе с Life.ru.

Стали известны дата и место прощания со вдовой Гайдая
Стали известны дата и место прощания со вдовой Гайдая

Напомним, что актриса Гребешкова была супругой режиссёра Леонида Гайдая. Она пережила мужа на целых 32 года. За всю карьеру Гребешкова сыграла около 130 киноролей. Она запомнилась зрителям по участию в культовых советских комедиях, таких как «Кавказская пленница», «Бриллиантовая рука» и «12 стульев».

Екатерина Хмелева
  • Новости
  • Комментарии Лайфу
  • Только на Life
    • Подписаться на LIFE
    • yanews
    • yadzen
    • Google Новости
    • vk
    • ok
    Комментарий
    0
    avatar