«Дивный человек»: Актриса Теличкина вспомнила, какой была вдова Гайдая
Актриса Теличкина: Вдова Гайдая Гребешкова была дивным человеком
Нина Гребешкова. Обложка © РИА «Новости» / Екатерина Чеснокова
Актриса Нина Гребешкова потрясающе исполняла свои роли в кино, заявила артистка Валентина Теличкина. Она также сказала, что новость о смерти коллеги по цеху её сильно опечалила.
«Нина Гребешкова — чудная актриса, дивный человек, жена выдающегося мастера кино. Все её роли потрясающие. Я очень опечалена этим фактом (фактом смерти. — Прим. Life.ru). Царствие ей небесное», — сказала Теличкина в беседе с Life.ru.
Напомним, что актриса Гребешкова была супругой режиссёра Леонида Гайдая. Она пережила мужа на целых 32 года. За всю карьеру Гребешкова сыграла около 130 киноролей. Она запомнилась зрителям по участию в культовых советских комедиях, таких как «Кавказская пленница», «Бриллиантовая рука» и «12 стульев».