«Дивный человек»: Актриса Теличкина вспомнила, какой была вдова Гайдая

Актриса Нина Гребешкова потрясающе исполняла свои роли в кино, заявила артистка Валентина Теличкина. Она также сказала, что новость о смерти коллеги по цеху её сильно опечалила.

«Нина Гребешкова — чудная актриса, дивный человек, жена выдающегося мастера кино. Все её роли потрясающие. Я очень опечалена этим фактом (фактом смерти. — Прим. Life.ru). Царствие ей небесное», — сказала Теличкина в беседе с Life.ru.