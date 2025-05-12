Сборную Бразилии по футболу возглавит один из самых титулованных тренеров мира

Итальянский тренер Карло Анчелотти возглавил сборную Бразилию по футболу. Об этом сообщила пресс-служба Бразильской конфедерации футбола.

Соглашение с наставником мадридского «Реала» рассчитано до конца чемпионата мира 2026 года.

«Привлечение Карло Анчелотти к руководству сборной Бразилии — это больше, чем стратегический шаг. Это заявление миру о том, что мы полны решимости вернуть себе первое место на пьедестале», — заявил президент конфедерации Эднальдо Родригес.

Он назвал Анчелотти величайшим тренером в истории, который возглавит величайшую сборную в истории. Вместе они напишут новые славные главы в истории футбола южноамериканской страны, считает Родригес.

Итальянец станет лишь вторым иностранцем на посту сборной Бразилии. Шестьдесят лет назад один матч команду возглавлял аргентинец Фильпо Нуньес.

Ранее сообщалось, что пост главного тренера сборной Бразилии оставил Доривал Жуниор. Бразильцы неудачно для себя выступают в отборе на ЧМ-2026, занимая лишь четвёртое место в турнирной таблице.

Карло Анчелотти 65 лет. Ранее он никогда не был главным тренером сборной. При этом имеет огромный опыт клубной работы. Итальянец возглавлял «Реал», «Ювентус», «Милан», «Челси», ПСЖ, «Баварию», «Наполи», «Парму», «Эвертон» и «Реджану». Он самый титулованный тренер в истории «Реала» с 15 выигранными трофеями. Единственный тренер, выигравший все топ-5 чемпионатов Европы, а также пять кубков Лиги чемпионов. Место Анчелотти в «Реале, по словам инсайдеров, займёт испанец Хаби Алонсо, успешно работавший в немецком «Байере».