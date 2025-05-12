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12 мая, 15:35

Гладков рассказал о мошенничестве с автомобилями в приграничье ради компенсаций

Фото © Telegram/Настоящий Гладков

Фото © Telegram/Настоящий Гладков

Губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков рассказал о случаях мошенничества, когда жители приграничных районов специально подставляют свои автомобили под удары, чтобы получить компенсацию. В связи с этим он потребовал от глав администраций усилить контроль за сохранностью личного транспорта граждан.

«К сожалению, я сам слышал разговоры родственников: «Наши населённые пункты обстреливаются, давайте машину из гаража выкатим, может, обстреляют, хотя бы деньги получим. Машина старая, никуда не деть, не продать». Поэтому у меня есть одна просьба: через подомовые обходы требовать, чтобы личный транспорт убирали в гаражи», — сказал Гладков на совещании.

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В феврале Гладков уже рассказывал о подобном случае. Тогда несколько нетрезвых местных жителей инсценировали атаку дрона с намерением получить денежную компенсацию. Инцидент произошёл в приграничном Волоконовском районе.

Александра Вишнякова
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