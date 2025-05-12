В Московском зоопарке записали сопение африканских ежей и выпустили трек
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В День ежиного сопения, который отмечается ежегодно 12 мая, платформа «Дзен» совместно с Московским зоопарком и диджеем Андреем Кинли выпустили трек, который точно порвёт все чарты. С музыкой и битами смиксовали звуки реального ежиного сопения, а исполнителями стали сами обитатели Московского зоопарка.
Трек с сопением ежей. Видео © Telegram / «Дзен»
Как сообщает телеграм-канал «Дзен», для выпуска трека были записаны звуки африканских ежей. Теперь можно полноценно отметить необычный праздник под тематическую музыку.
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