В Московском зоопарке записали сопение африканских ежей и выпустили трек

В День ежиного сопения, который отмечается ежегодно 12 мая, платформа «Дзен» совместно с Московским зоопарком и диджеем Андреем Кинли выпустили трек, который точно порвёт все чарты. С музыкой и битами смиксовали звуки реального ежиного сопения, а исполнителями стали сами обитатели Московского зоопарка.

Трек с сопением ежей. Видео © Telegram / «Дзен»

Как сообщает телеграм-канал «Дзен», для выпуска трека были записаны звуки африканских ежей. Теперь можно полноценно отметить необычный праздник под тематическую музыку.