Польза от Гитлера: В Армении сделали вопиющее заявление о нацистской Германии

Бывший спикер Министерства обороны Армении Арцрун Ованнисян вызвал споры своим заявлением о том, что победа нацистской Германии могла бы быть «более полезной» для республики. Он объяснил свою позицию тем, что Сталинградская битва, по его мнению, помешала Германии захватить Турцию и, возможно, создать единую Армению.

«Один из самых тяжёлых мифов для нас заключается в том, что Сталинградская битва якобы спасла Армению от турецкого вторжения», — сказал Ованнисян в эфире Общественного телевидения Армении.

Экс-спикер МО республики выразил мнение, что поражение в Сталинградской битве привело бы к захвату Турции нацистской Германией и последующему созданию марионеточного государства «Великая Армения». В ответ на это заявление депутат армянского парламента Арцвик Минасян обратился в прокуратуру с требованием дать правовую оценку высказыванию Ованнисяна, обвинив его не только в искажении исторических фактов, но и в косвенном оправдании нацистской идеологии.