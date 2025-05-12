Стала известна должность находящегося в Африке Суровикина

Впервые за практически два года стало известно, какую должность занимает генерал Сергей Суровикин, бывший командующий Объединённой группировкой войск в зоне СВО. Предположительно, в Африке он работает на позиции старшего группы российских военных специалистов. Информация об этом размещена в телеграм-канале посольства РФ в Алжире.

Суровикин и делегация из РФ на возложении цветов в Алжире. Фото © Telegram/ Посольство России в Алжире/Ambassade de Russie en Algérie

«Посол Российской Федерации в Алжире А.В.Соломатин, Военный атташе Посольства, Старший группы российских военных специалистов, а также дипломаты Посольства возложили венки на могилу советского солдата И.Остапченко», — говорится в комментарии к кадру.