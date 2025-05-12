Стала известна должность находящегося в Африке Суровикина
Посольство: Суровикин стал руководителем группы военных специалистов РФ в Африке
Обложка © ТАСС / Гавриил Григоров
Впервые за практически два года стало известно, какую должность занимает генерал Сергей Суровикин, бывший командующий Объединённой группировкой войск в зоне СВО. Предположительно, в Африке он работает на позиции старшего группы российских военных специалистов. Информация об этом размещена в телеграм-канале посольства РФ в Алжире.
Суровикин и делегация из РФ на возложении цветов в Алжире. Фото © Telegram/ Посольство России в Алжире/Ambassade de Russie en Algérie
«Посол Российской Федерации в Алжире А.В.Соломатин, Военный атташе Посольства, Старший группы российских военных специалистов, а также дипломаты Посольства возложили венки на могилу советского солдата И.Остапченко», — говорится в комментарии к кадру.
Хотя имя генерала Суровикина не упоминается напрямую, вероятно, именно он подразумевается под формулировкой «старший группы российских военных специалистов». Это предположение основано на том, что военным атташе российского посольства является Владимир Цуканов.
К слову, самого генерала узнать на фотографиях трудно — он изрядно похудел. До этого последние новости о Сергее Суровикине были в октябре прошлого года. Тогда стало известно, что генерал находится в Африке с особым поручением. Цель его миссии осталась засекреченной.