Кадыров рассказал, почему стал реже смеяться
Кадыров признался, что стал меньше смеяться из-за СВО
Рамзан Кадыров. Обложка © Life.ru
Глава Чечни Рамзан Кадыров признался, что после начала спецоперации на Украине стал меньше улыбаться. Он объяснил, что ему не до смеха с тех пор, как на фронте находятся 11 тысяч чеченских бойцов
«Говорят, что я не смеюсь потому, что решили меня отправить в отставку. Конечно, смеяться не бывает настроения, когда идёт спецоперация, на которую отправлено 11 тысяч наших парней», — отметил чеченский лидер.
До этого Кадыров сообщил, что президент России Владимир Путин, комментируя слухи о его отставке, процитировал американского писателя Марка Твена. Глава государства также заявил ему, что им ещё «работать и работать».