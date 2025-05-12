Кадыров рассказал, почему стал реже смеяться

Глава Чечни Рамзан Кадыров признался, что после начала спецоперации на Украине стал меньше улыбаться. Он объяснил, что ему не до смеха с тех пор, как на фронте находятся 11 тысяч чеченских бойцов

«Говорят, что я не смеюсь потому, что решили меня отправить в отставку. Конечно, смеяться не бывает настроения, когда идёт спецоперация, на которую отправлено 11 тысяч наших парней», — отметил чеченский лидер.