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Регион
12 мая, 18:09

Кадыров рассказал, почему стал реже смеяться

Кадыров признался, что стал меньше смеяться из-за СВО

Рамзан Кадыров. Обложка © Life.ru

Рамзан Кадыров. Обложка © Life.ru

Глава Чечни Рамзан Кадыров признался, что после начала спецоперации на Украине стал меньше улыбаться. Он объяснил, что ему не до смеха с тех пор, как на фронте находятся 11 тысяч чеченских бойцов

«Говорят, что я не смеюсь потому, что решили меня отправить в отставку. Конечно, смеяться не бывает настроения, когда идёт спецоперация, на которую отправлено 11 тысяч наших парней», — отметил чеченский лидер.

До этого Кадыров сообщил, что президент России Владимир Путин, комментируя слухи о его отставке, процитировал американского писателя Марка Твена. Глава государства также заявил ему, что им ещё «работать и работать».

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Наталья Демьянова
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