В Чечне переименуют три города
«Коммерсант»: Правительство РФ одобрило переименование трёх городов в Чечне
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Правительственная комиссия по законодательной деятельности одобрила предложение о переименовании трёх городов в Чечне. Соответствующие законопроекты были разработаны чеченским парламентом, сообщает «Коммерсант».
В рамках инициативы по переименованию населённых пунктов, предложено дать городу Наурская новое название — Нерве, что, по утверждению авторов идеи, переводится с чеченского как «север». Также рассматривается возможность переименования Шелковского в Терек, в честь реки, на которой он стоит. Чеченские депутаты, в свою очередь, предложили вернуть городу Серноводское прежнее название — Серноводск.
Правительственная комиссия одобрила предложенные новые названия, подчеркнув при этом, что расходы на переименование городов должны покрываться из республиканского бюджета.
В конце 2024 года президент РФ Владимир Путин утвердил закон о переименовании города Ростов в Ярославской области в Ростов Великий. Это стало последним на данный момент случаем изменения названия российского города.