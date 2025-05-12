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12 мая, 18:44

В Чечне переименуют три города

«Коммерсант»: Правительство РФ одобрило переименование трёх городов в Чечне

Обложка © Shutterstock / FOTODOM / Oleg Znamenskiy

Обложка © Shutterstock / FOTODOM / Oleg Znamenskiy

Правительственная комиссия по законодательной деятельности одобрила предложение о переименовании трёх городов в Чечне. Соответствующие законопроекты были разработаны чеченским парламентом, сообщает «Коммерсант».

В рамках инициативы по переименованию населённых пунктов, предложено дать городу Наурская новое название — Нерве, что, по утверждению авторов идеи, переводится с чеченского как «север». Также рассматривается возможность переименования Шелковского в Терек, в честь реки, на которой он стоит. Чеченские депутаты, в свою очередь, предложили вернуть городу Серноводское прежнее название — Серноводск.

Правительственная комиссия одобрила предложенные новые названия, подчеркнув при этом, что расходы на переименование городов должны покрываться из республиканского бюджета.
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Наталья Демьянова
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