В Чечне переименуют три города

В рамках инициативы по переименованию населённых пунктов, предложено дать городу Наурская новое название — Нерве, что, по утверждению авторов идеи, переводится с чеченского как «север». Также рассматривается возможность переименования Шелковского в Терек, в честь реки, на которой он стоит. Чеченские депутаты, в свою очередь, предложили вернуть городу Серноводское прежнее название — Серноводск.