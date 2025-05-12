Российские школьники впервые взяли 10 золотых медалей на Менделеевской олимпиаде

Все российские школьники, принявшие участие в 59-й Международной Менделеевской олимпиаде по химии, завоевали золотые медали. Турнир проходил с 6 по 13 мая в бразильском городе Белу-Оризонти. Достигнутый результат стал беспрецедентным за всю историю участия РФ в этом состязании.

Российскую делегацию представляли: Андрей Вараксин и Ярослав Косолапов из Магнитогорска, Виктор Демидов, Владимир Елистратов, Фёдор Кузнецов и Игорь Устинов из Москвы, Никита Маслюк из Краснодара, Павел Ревзин из Санкт-Петербурга, а также Альберт Семёнов и Рашит Фасхутдинов из Казани.

Турнир проводится ежегодно и считается одним из ведущих международных мероприятий в области школьной химии. В 2025 году площадкой олимпиады стал Федеральный университет Минас-Жерайс. Она собрала представителей более двух десятков стран.