Российские школьники впервые взяли 10 золотых медалей на Менделеевской олимпиаде
Российские участники олимпиады. © Facebook (соцсеть запрещена в РФ; принадлежит корпорации Meta, которая признана в РФ экстремистской) / International Mendeleev chemistry olympiad
Все российские школьники, принявшие участие в 59-й Международной Менделеевской олимпиаде по химии, завоевали золотые медали. Турнир проходил с 6 по 13 мая в бразильском городе Белу-Оризонти. Достигнутый результат стал беспрецедентным за всю историю участия РФ в этом состязании.
Российскую делегацию представляли: Андрей Вараксин и Ярослав Косолапов из Магнитогорска, Виктор Демидов, Владимир Елистратов, Фёдор Кузнецов и Игорь Устинов из Москвы, Никита Маслюк из Краснодара, Павел Ревзин из Санкт-Петербурга, а также Альберт Семёнов и Рашит Фасхутдинов из Казани.
Турнир проводится ежегодно и считается одним из ведущих международных мероприятий в области школьной химии. В 2025 году площадкой олимпиады стал Федеральный университет Минас-Жерайс. Она собрала представителей более двух десятков стран.
Напомним, в прошлом году команда привезла пять первых и пять вторых мест. Олимпиада проходила в китайском Шэньчжэне. Организаторами проекта с российской стороны традиционно выступили химический факультет МГУ и Фонд Мельниченко.