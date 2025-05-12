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12 мая, 20:03

Курский подросток отправил фото порноактёра в проект «Лица Победы»

С подростком, отправившим в проект «Лица Победы» фото порноактёра, работает МВД. Обложка © Shutterstock / FOTODOM / PhotoJuli86

С подростком, отправившим в проект «Лица Победы» фото порноактёра, работает МВД. Обложка © Shutterstock / FOTODOM / PhotoJuli86

Мэрия курского Железногорска обратилась в полицию после инцидента с участием подростка, отправившего фотографию американского порноактёра в патриотический проект «Лица Победы». Об этом сообщил руководитель инициативы Антон Польский.

«Та фотография, которую он прислал, была умышленно застарена, чёрно-белая, поэтому так произошло. Конечно, мы были в шоке, потому что и мой дед там, два деда моих там, это же просто глумление над тем, что у нас святое», — заявил Польский РИА «Новости».

По словам очевидцев, изображение известного порноактёра Билли Херрингтона оказалось на гигантском панно среди реальных фронтовиков. Сейчас подростком занимаются правоохранительные органы.

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Ранее в белорусской деревне Борки провели «урок ума» для школьников, снявших скандальный видеоролик в Могилёве во время салюта в честь 80-летия Победы. Подростков отвели к мемориалу, посвящённому жертвам нацистов, где они возложили цветы и заслушали лекцию о подвиге советского народа.

Андрей Васильев
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