Курский подросток отправил фото порноактёра в проект «Лица Победы»
С подростком, отправившим в проект «Лица Победы» фото порноактёра, работает МВД. Обложка © Shutterstock / FOTODOM / PhotoJuli86
Мэрия курского Железногорска обратилась в полицию после инцидента с участием подростка, отправившего фотографию американского порноактёра в патриотический проект «Лица Победы». Об этом сообщил руководитель инициативы Антон Польский.
«Та фотография, которую он прислал, была умышленно застарена, чёрно-белая, поэтому так произошло. Конечно, мы были в шоке, потому что и мой дед там, два деда моих там, это же просто глумление над тем, что у нас святое», — заявил Польский РИА «Новости».
По словам очевидцев, изображение известного порноактёра Билли Херрингтона оказалось на гигантском панно среди реальных фронтовиков. Сейчас подростком занимаются правоохранительные органы.
Ранее в белорусской деревне Борки провели «урок ума» для школьников, снявших скандальный видеоролик в Могилёве во время салюта в честь 80-летия Победы. Подростков отвели к мемориалу, посвящённому жертвам нацистов, где они возложили цветы и заслушали лекцию о подвиге советского народа.