Курский подросток отправил фото порноактёра в проект «Лица Победы»

«Та фотография, которую он прислал, была умышленно застарена, чёрно-белая, поэтому так произошло. Конечно, мы были в шоке, потому что и мой дед там, два деда моих там, это же просто глумление над тем, что у нас святое», — заявил Польский РИА «Новости».