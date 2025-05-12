Премьер-министр Венгрии Виктор Орбан резко раскритиковал политику Запада в отношении России, назвав её полностью провалившейся. Выступая на конференции спикеров парламентов европейских стран, политик заявил, что попытки разрушить РФ потерпели неудачу, несмотря на многолетнее давление и санкции.

«Западная стратегия, направленная на разрушение России, потерпела крах. Никто не осмеливается это признать, но мы проиграли эту войну: российская экономика не рухнула, санкции не достигли своей цели, а русские помешали Украине вступить в НАТО», — подчеркнул венгерский премьер.

Орбан отметил, что США осознали неэффективность прежнего курса и уже начали переходить к переговорному формату. В то же время Евросоюз, по его словам, рискует остаться один «по соседству с войной», продолжая расходовать ресурсы на мнимую победу.

Политик также добавил, что Европа «потеряла» последние 15 лет, не использовав их на развитие, и теперь сталкивается с серьёзными вызовами без должной подготовки. Он призвал к новой стратегии, к появлению сильных европейских лидеров и большему уважению к национальным парламентам.