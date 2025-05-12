Индия и Пакистан: Обострение
День Победы
Специальная военная операция (СВО)

Функционирует при финансовой поддержке Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации

Регион
12 мая, 20:37

«Мы проиграли эту войну»: Орбан сделал громкое заявление о стратегии Запада

Орбан заявил о провале западной стратегии по разрушению России

Виктор Орбан. Обложка © Shutterstock / FOTODOM / Alexandros Michailidis

Виктор Орбан. Обложка © Shutterstock / FOTODOM / Alexandros Michailidis

Премьер-министр Венгрии Виктор Орбан резко раскритиковал политику Запада в отношении России, назвав её полностью провалившейся. Выступая на конференции спикеров парламентов европейских стран, политик заявил, что попытки разрушить РФ потерпели неудачу, несмотря на многолетнее давление и санкции.

«Западная стратегия, направленная на разрушение России, потерпела крах. Никто не осмеливается это признать, но мы проиграли эту войну: российская экономика не рухнула, санкции не достигли своей цели, а русские помешали Украине вступить в НАТО», — подчеркнул венгерский премьер.

Орбан отметил, что США осознали неэффективность прежнего курса и уже начали переходить к переговорному формату. В то же время Евросоюз, по его словам, рискует остаться один «по соседству с войной», продолжая расходовать ресурсы на мнимую победу.

Политик также добавил, что Европа «потеряла» последние 15 лет, не использовав их на развитие, и теперь сталкивается с серьёзными вызовами без должной подготовки. Он призвал к новой стратегии, к появлению сильных европейских лидеров и большему уважению к национальным парламентам.

Орбан заявил, что ЕС плюёт на позицию Венгрии в вопросе российских энергоресурсов
Орбан заявил, что ЕС плюёт на позицию Венгрии в вопросе российских энергоресурсов

Ранее Виктор Орбан заявил, что страны Евросоюза могут быть втянуты в прямой конфликт с Россией. Это может произойти в случае вступления Украины в ЕС в условиях текущего конфликта. По его словам, это также приведёт к значительным финансовым затратам и серьёзно ухудшит социально-экономическую ситуацию в европейских странах.

Андрей Васильев
  • Новости
  • Виктор Орбан
  • Венгрия
  • Россия
  • Мировая политика
  • Политика
    • Подписаться на LIFE
    • yanews
    • yadzen
    • Google Новости
    • vk
    • ok
    Комментарий
    0
    avatar