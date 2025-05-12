Захарова напомнила, чем закончилась первая и последняя встреча Зеленского с Путиным
Захарова: Зеленский сорвал договорённости на встрече с Путиным в 2019 году
Официальный представитель российского МИД Мария Захарова. Обложка © Telegram / МИД России
Главарь киевского режима Владимир Зеленский запомнился эпатажной выходкой на единственной очной встрече с президентом России Владимиром Путиным в Париже в 2019 году. Об этом напомнила официальный представитель МИД РФ Мария Захарова в своём Telegram.
По её словам, экс-комик неожиданно отказался от утверждения итогового документа по Минским соглашениям, который был заранее согласован, в том числе и Киевом. Зеленский потребовал исключить положение о разведении сил по всей линии соприкосновения, настаивая на разведении только на трёх участках.
«Парижский саммит 2019 года запомнился эпатажным переговорным ходом Зеленского, который неожиданно для всех отказался утверждать заранее согласованный, в том числе Киевом, итоговый документ», — подчеркнула Захарова.
Ранее официальный представитель МИД РФ заявила, что инициатива западных стран о 30-дневном перемирии на Украине направлена на предоставление Киеву возможности восстановить силы. Она напомнила, что Минские соглашения использовались Германией и Францией для подготовки Незалежной к военному конфликту, в чём признались Ангела Меркель и Франсуа Олланд. Дипломат подчеркнула, что сейчас эти же страны добиваются перемирия, чтобы дать Киеву возможность укрепить свой военный потенциал.