Главарь киевского режима Владимир Зеленский запомнился эпатажной выходкой на единственной очной встрече с президентом России Владимиром Путиным в Париже в 2019 году. Об этом напомнила официальный представитель МИД РФ Мария Захарова в своём Telegram.

По её словам, экс-комик неожиданно отказался от утверждения итогового документа по Минским соглашениям, который был заранее согласован, в том числе и Киевом. Зеленский потребовал исключить положение о разведении сил по всей линии соприкосновения, настаивая на разведении только на трёх участках.

«Парижский саммит 2019 года запомнился эпатажным переговорным ходом Зеленского, который неожиданно для всех отказался утверждать заранее согласованный, в том числе Киевом, итоговый документ», — подчеркнула Захарова.