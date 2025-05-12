Захарова высмеяла единство Европы из-за «кокаинового свёртка» Макрона

Официальный представитель МИД России Мария Захарова высмеяла европейское единство. Она прокомментировала инцидент с салфеткой президента Франции Эмманюэля Макрона, который был неправильно интерпретирован в СМИ.

«Осталось заслушать Берлин, который, очевидно, должен рассказать, что каждый уважающий себя канцлер Германии носит в кармане ложечку для сахара. Естественно, ради европейского единства», — написала дипломат в телеграм-канале.