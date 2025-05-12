Захарова высмеяла единство Европы из-за «кокаинового свёртка» Макрона
Мария Захарова. Обложка © VK / МИД России
Официальный представитель МИД России Мария Захарова высмеяла европейское единство. Она прокомментировала инцидент с салфеткой президента Франции Эмманюэля Макрона, который был неправильно интерпретирован в СМИ.
«Осталось заслушать Берлин, который, очевидно, должен рассказать, что каждый уважающий себя канцлер Германии носит в кармане ложечку для сахара. Естественно, ради европейского единства», — написала дипломат в телеграм-канале.
Захарова выразила скептическое отношение к европейскому единству, задавшись вопросом, не является ли его сутью, как это иногда представляется в СМИ, легализация наркотических веществ и отсутствие ответственности для политических элит.
Напомним, в Сети вызвал резонанс видеоролик, снятый в купе поезда, перевозившего европейских лидеров в Киев. Кадры демонстрируют некий белый предмет, похожий на свёрток или скомканную бумагу, на столе перед президентом Франции Эмманюэлем Макроном. Перед канцлером Германии Фридрихом Мерцем, лежал предмет, напоминающий ложку или палочку. Заметив камеры, политики поспешили скрыть эти предметы. Пользователи Сети выдвинули предположения, что это могли быть наркотики и приспособление для их употребления. Елисейский дворец позже объяснил, что на столе у Макрона якобы был не наркотик, а салфетка.