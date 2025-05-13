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12 мая, 22:06

Швеция обыграла Финляндию и возглавила группу A на ЧМ по хоккею

Сборная Швеции обыграла команду Финляндии в матче чемпионата мира по хоккею. Обложка © X / IIHF

Сборная Швеции обыграла команду Финляндии в матче чемпионата мира по хоккею. Обложка © X / IIHF

Сборная Швеции продолжает уверенное выступление на чемпионате мира по хоккею, одержав третью победу подряд. В домашнем матче в Стокгольме шведы переиграли команду Финляндии со счётом 2:1.

На пятой минуте счёт открыл Лео Карлссон, во втором периоде преимущество хозяев удвоил Юнас Бродин. Финнам удалось ответить лишь в конце — на 54-й минуте шайбу забросил Харри Песонен.

Благодаря этой победе сборная Швеции набрала девять очков и закрепилась на первой строчке группы A. Финляндия с пятью очками опустилась на третье место. Следующий матч шведы проведут 14 мая против Латвии. Финская сборная выйдет на лёд днём позже — 15 мая она сыграет со Словенией.

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Андрей Васильев
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