Швеция обыграла Финляндию и возглавила группу A на ЧМ по хоккею

Сборная Швеции продолжает уверенное выступление на чемпионате мира по хоккею, одержав третью победу подряд. В домашнем матче в Стокгольме шведы переиграли команду Финляндии со счётом 2:1.

На пятой минуте счёт открыл Лео Карлссон, во втором периоде преимущество хозяев удвоил Юнас Бродин. Финнам удалось ответить лишь в конце — на 54-й минуте шайбу забросил Харри Песонен.

Благодаря этой победе сборная Швеции набрала девять очков и закрепилась на первой строчке группы A. Финляндия с пятью очками опустилась на третье место. Следующий матч шведы проведут 14 мая против Латвии. Финская сборная выйдет на лёд днём позже — 15 мая она сыграет со Словенией.