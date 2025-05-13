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13 мая, 03:40

«Пёсик привык к домашней обстановке»: Ветврач осудил Сидни Суини за попытку хайпануть на собаке перед папарацци

Ветврач Шеляков: Собака Сидни Суини могла испытать сильнейший стресс на Met Gala

Сидни Суини. Обложка © Instagram (признан экстремистской организацией и запрещён на территории Российской Федерации) / sydney_sweeney

Сидни Суини. Обложка © Instagram (признан экстремистской организацией и запрещён на территории Российской Федерации) / sydney_sweeney

Появление актрисы Сидни Суини на благотворительном балу Met Gala 2025 с собакой вызвало споры о том, насколько уместно брать домашних животных на светские мероприятия. Ветеринарный врач Михаил Шеляков объяснил Life.ru, почему считает подобное поведение безответственным.

На кадрах с торжественного события видно, что немецкая овчарка звезды сильно испугалась папарацци. Однако Суини не придала этому значения и несколько раз брала питомца на руки, игнорируя лай и встревоженность четвероногого спутника.

Сидни Суини с собакой на Met Gala 2025. Видео © X / Portal Sydney Sweeney

«Наши собачки по интеллекту, по уровню развития, как дети трёх лет. Три годаэто вроде бы не особо взрослый ребёнок, но, тем не менее, он может уже все эмоции человеческие воспринимать, испытывать, сопереживать, любить, бояться и так далее», — подчеркнул эксперт.

По мнению специалиста, громкая музыка, яркие вспышки света и толпы могут вызвать у собаки сильный стресс, который негативно скажется на её здоровье. Ветврач предупредил, что животное даже может сбежать от хозяина, если испугается.

Если у вас пёсик, который привык к домашней уютной обстановке, и вдруг вы вывели его в огромную толпу, где вот эти вспышки света, звуки резкие, кто-то хочет потрогать, это, конечно же, стресс. Это ничем хорошим не отразится, потому что влияние стресса, на самом деле, многие недооценивают. Стресс может провоцировать любые заболевания: сердечно-сосудистые, желудочно-кишечные. Как мы знаем, в каких-то ситуациях даже и смертью может это грозить.

Михаил Шеляков

Врач-ветеринар

Если у вас пёсик, который привык к домашней уютной обстановке, и вдруг вы вывели его в огромную толпу, где вот эти вспышки света, звуки резкие, кто-то хочет потрогать, это, конечно же, стресс. Это ничем хорошим не отразится, потому что влияние стресса, на самом деле, многие недооценивают. Стресс может провоцировать любые заболевания: сердечно-сосудистые, желудочно-кишечные. Как мы знаем, в каких-то ситуациях даже и смертью может это грозить.
Если у вас пёсик, который привык к домашней уютной обстановке, и вдруг вы вывели его в огромную толпу, где вот эти вспышки света, звуки резкие, кто-то хочет потрогать, это, конечно же, стресс. Это ничем хорошим не отразится, потому что влияние стресса, на самом деле, многие недооценивают. Стресс может провоцировать любые заболевания: сердечно-сосудистые, желудочно-кишечные. Как мы знаем, в каких-то ситуациях даже и смертью может это грозить.

Собеседник Life.ru перечислил места, посещение которых с собаками нежелательно: детские и спортивные площадки, поликлиники, пляжи, зоны общественного отдыха, а также кладбища. Также важно помнить об индивидуальных особенностях каждого животного и создавать для него комфортные условия.

«Некоторым, наоборот, нравится быть в центре внимания, блистать своей шерстью, интеллектом. Это для них прямо так же, как и у людей. А некоторые всё-таки предпочитают общество более спокойное», — подытожил Шеляков.

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Ранее на обложке Vogue появилась чихуахуа голливудской актрисы Деми Мур по кличке Пилаф. Четвероногий друг был запечатлён в бриллиантовом браслете вместо ошейника. На другом снимке собака сидит в коричневой сумке Hermеs Birkin стоимостью около 14 тысяч долларов.

Екатерина Хмелева
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