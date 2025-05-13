«Пёсик привык к домашней обстановке»: Ветврач осудил Сидни Суини за попытку хайпануть на собаке перед папарацци

Появление актрисы Сидни Суини на благотворительном балу Met Gala 2025 с собакой вызвало споры о том, насколько уместно брать домашних животных на светские мероприятия. Ветеринарный врач Михаил Шеляков объяснил Life.ru, почему считает подобное поведение безответственным.

На кадрах с торжественного события видно, что немецкая овчарка звезды сильно испугалась папарацци. Однако Суини не придала этому значения и несколько раз брала питомца на руки, игнорируя лай и встревоженность четвероногого спутника.

Сидни Суини с собакой на Met Gala 2025. Видео © X / Portal Sydney Sweeney

«Наши собачки по интеллекту, по уровню развития, как дети трёх лет. Три года — это вроде бы не особо взрослый ребёнок, но, тем не менее, он может уже все эмоции человеческие воспринимать, испытывать, сопереживать, любить, бояться и так далее», — подчеркнул эксперт.

По мнению специалиста, громкая музыка, яркие вспышки света и толпы могут вызвать у собаки сильный стресс, который негативно скажется на её здоровье. Ветврач предупредил, что животное даже может сбежать от хозяина, если испугается.

Если у вас пёсик, который привык к домашней уютной обстановке, и вдруг вы вывели его в огромную толпу, где вот эти вспышки света, звуки резкие, кто-то хочет потрогать, это, конечно же, стресс. Это ничем хорошим не отразится, потому что влияние стресса, на самом деле, многие недооценивают. Стресс может провоцировать любые заболевания: сердечно-сосудистые, желудочно-кишечные. Как мы знаем, в каких-то ситуациях даже и смертью может это грозить. Михаил Шеляков Врач-ветеринар

Собеседник Life.ru перечислил места, посещение которых с собаками нежелательно: детские и спортивные площадки, поликлиники, пляжи, зоны общественного отдыха, а также кладбища. Также важно помнить об индивидуальных особенностях каждого животного и создавать для него комфортные условия.

«Некоторым, наоборот, нравится быть в центре внимания, блистать своей шерстью, интеллектом. Это для них прямо так же, как и у людей. А некоторые всё-таки предпочитают общество более спокойное», — подытожил Шеляков.