Индия и Пакистан: Обострение
День Победы
Специальная военная операция (СВО)

Функционирует при финансовой поддержке Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации

Регион
13 мая, 01:43

Роковая ошибка Зеленского привела к разрыву между Киевом и Вашингтоном — NI

NI сообщил о разрыве между Киевом и Вашингтоном из-за ошибки Зеленского

Трамп и Зеленский. Обложка © Shutterstock / FOTODOM / Joshua Sukoff

Трамп и Зеленский. Обложка © Shutterstock / FOTODOM / Joshua Sukoff

В отношениях Киева и Вашингтона произошёл разрыв из-за неспособности Владимира Зеленского адаптировать свою стратегию под разных президентов США. Об этом пишет журнал The National Interest, анализируя причины охлаждения диалога между двумя странами.

В статье отмечается, что подход, работавший с администрацией Джо Байдена, оказался совершенно неэффективным в отношениях с Дональдом Трампом.

«После февральских событий в Белом доме стало ясно, что Владимиру Зеленскому и его команде следует изменить стратегию и тактику. Требования и призывы не подействуют на такого делового лидера как Трамп», — говорится в материале.

Автор публикации также указывает на то, что Трамп так и не смог забыть скандал с импичментом, в котором был замешан Зеленский.

Стало известно о провале ультиматума Зеленского и ЕС из-за Трампа
Стало известно о провале ультиматума Зеленского и ЕС из-за Трампа

Ранее Дональд Трамп призвал Украину немедленно принять предложение Владимира Путина о проведении переговоров в Стамбуле. По мнению президента США, именно от Киева должна исходить инициатива в определении границ возможного соглашения.

Антон Голыбин
  • Новости
  • Владимир Зеленский
  • Дональд Трамп
  • Украина
  • США
  • Мировая политика
  • Политика
    • Подписаться на LIFE
    • yanews
    • yadzen
    • Google Новости
    • vk
    • ok
    Комментарий
    0
    avatar