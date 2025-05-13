Роковая ошибка Зеленского привела к разрыву между Киевом и Вашингтоном — NI

В отношениях Киева и Вашингтона произошёл разрыв из-за неспособности Владимира Зеленского адаптировать свою стратегию под разных президентов США. Об этом пишет журнал The National Interest, анализируя причины охлаждения диалога между двумя странами.

В статье отмечается, что подход, работавший с администрацией Джо Байдена, оказался совершенно неэффективным в отношениях с Дональдом Трампом.

«После февральских событий в Белом доме стало ясно, что Владимиру Зеленскому и его команде следует изменить стратегию и тактику. Требования и призывы не подействуют на такого делового лидера как Трамп», — говорится в материале.

Автор публикации также указывает на то, что Трамп так и не смог забыть скандал с импичментом, в котором был замешан Зеленский.