Роковая ошибка Зеленского привела к разрыву между Киевом и Вашингтоном — NI
NI сообщил о разрыве между Киевом и Вашингтоном из-за ошибки Зеленского
Трамп и Зеленский. Обложка © Shutterstock / FOTODOM / Joshua Sukoff
В отношениях Киева и Вашингтона произошёл разрыв из-за неспособности Владимира Зеленского адаптировать свою стратегию под разных президентов США. Об этом пишет журнал The National Interest, анализируя причины охлаждения диалога между двумя странами.
В статье отмечается, что подход, работавший с администрацией Джо Байдена, оказался совершенно неэффективным в отношениях с Дональдом Трампом.
«После февральских событий в Белом доме стало ясно, что Владимиру Зеленскому и его команде следует изменить стратегию и тактику. Требования и призывы не подействуют на такого делового лидера как Трамп», — говорится в материале.
Автор публикации также указывает на то, что Трамп так и не смог забыть скандал с импичментом, в котором был замешан Зеленский.
Ранее Дональд Трамп призвал Украину немедленно принять предложение Владимира Путина о проведении переговоров в Стамбуле. По мнению президента США, именно от Киева должна исходить инициатива в определении границ возможного соглашения.