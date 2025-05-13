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13 мая, 03:26

ОАЭ купят у США шесть вертолётов CH-47F Chinook за 1,32 миллиарда долларов

Транспортировка CH-47F Chinook. Обложка © U.S. Department of Defense

Транспортировка CH-47F Chinook. Обложка © U.S. Department of Defense

Госдеп США одобрил сделку на сумму 1,32 миллиарда долларов, в рамках которой Объединённые Арабские Эмираты (ОАЭ) приобретут у Штатов военно-транспортные вертолёты CH-47F Chinook и сопутствующее оборудование. Об этом сообщили в пресс-службе Пентагона.

ОАЭ закупят шесть винтокрылых машин указанного типа, оснащённых современными системами и дополнительным оборудованием. В сделку входят дополнительные топливные баки, запасные силовые установки, навигационные устройства, системы противоракетной обороны, пулемёты, а также специализированное программное обеспечение и средства связи.

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А ранее США одобрили передачу украинской армии 125 дальнобойных ракет для реактивных систем HIMARS и MARS II, а также 100 ракет-перехватчиков для зенитных комплексов Patriot. Вооружения будут переданы с американских складов в Германии.

Тимур Хингеев
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