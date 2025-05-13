ОАЭ купят у США шесть вертолётов CH-47F Chinook за 1,32 миллиарда долларов
Транспортировка CH-47F Chinook. Обложка © U.S. Department of Defense
Госдеп США одобрил сделку на сумму 1,32 миллиарда долларов, в рамках которой Объединённые Арабские Эмираты (ОАЭ) приобретут у Штатов военно-транспортные вертолёты CH-47F Chinook и сопутствующее оборудование. Об этом сообщили в пресс-службе Пентагона.
ОАЭ закупят шесть винтокрылых машин указанного типа, оснащённых современными системами и дополнительным оборудованием. В сделку входят дополнительные топливные баки, запасные силовые установки, навигационные устройства, системы противоракетной обороны, пулемёты, а также специализированное программное обеспечение и средства связи.
А ранее США одобрили передачу украинской армии 125 дальнобойных ракет для реактивных систем HIMARS и MARS II, а также 100 ракет-перехватчиков для зенитных комплексов Patriot. Вооружения будут переданы с американских складов в Германии.