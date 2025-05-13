ОАЭ купят у США шесть вертолётов CH-47F Chinook за 1,32 миллиарда долларов

Госдеп США одобрил сделку на сумму 1,32 миллиарда долларов, в рамках которой Объединённые Арабские Эмираты (ОАЭ) приобретут у Штатов военно-транспортные вертолёты CH-47F Chinook и сопутствующее оборудование. Об этом сообщили в пресс-службе Пентагона.

ОАЭ закупят шесть винтокрылых машин указанного типа, оснащённых современными системами и дополнительным оборудованием. В сделку входят дополнительные топливные баки, запасные силовые установки, навигационные устройства, системы противоракетной обороны, пулемёты, а также специализированное программное обеспечение и средства связи.