Министерство иностранных дел РФ выразило резкий протест в связи с содержанием новых школьных учебников истории в Молдавии, где Россия представлена как одна из сторон приднестровского конфликта. Официальный представитель ведомства Мария Захарова выступила с категоричной критикой, назвав такие формулировки сознательным искажением исторической правды.

«Это можно было бы назвать невероятной глупостью, если бы это не была невероятная подлость, откровенная ложь и беззастенчивое искажение истории», — заявила Захарова в комментарии, опубликованном на официальном сайте МИД РФ.

По её словам, Россия последовательно выступает за мирное урегулирование приднестровского вопроса, сосредоточив усилия на поддержании стабильности в регионе и содействии переговорам между Кишинёвом и Тирасполем. Захарова подчеркнула, что Москва стремится к соблюдению ранее достигнутых соглашений, а окончательное решение конфликта должны найти сами стороны при поддержке посредников и без внешнего давления.