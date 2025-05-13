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Регион
13 мая, 03:56

«Невероятная подлость»: Новый молдавский учебник истории возмутил МИД РФ

Захарова нарекла лжецами и подлецами авторов нового молдавского учебника истории

Захарова назвала ложью сведения в молдавских учебниках о России. Обложка © Telegram / МИД России

Захарова назвала ложью сведения в молдавских учебниках о России. Обложка © Telegram / МИД России

Министерство иностранных дел РФ выразило резкий протест в связи с содержанием новых школьных учебников истории в Молдавии, где Россия представлена как одна из сторон приднестровского конфликта. Официальный представитель ведомства Мария Захарова выступила с категоричной критикой, назвав такие формулировки сознательным искажением исторической правды.

«Это можно было бы назвать невероятной глупостью, если бы это не была невероятная подлость, откровенная ложь и беззастенчивое искажение истории», — заявила Захарова в комментарии, опубликованном на официальном сайте МИД РФ.

По её словам, Россия последовательно выступает за мирное урегулирование приднестровского вопроса, сосредоточив усилия на поддержании стабильности в регионе и содействии переговорам между Кишинёвом и Тирасполем. Захарова подчеркнула, что Москва стремится к соблюдению ранее достигнутых соглашений, а окончательное решение конфликта должны найти сами стороны при поддержке посредников и без внешнего давления.

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Напомним, по мнению авторов учебника, конфликт в ПМР якобы был «войной за сохранение территориальной целостности и независимости Республики Молдова». При этом Россия называется непосредственным участником боестолкновений.

Андрей Васильев
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