Мирошник: Свыше 20 россиян погибли в результате атак ВСУ за неделю
Родион Мирошник. Обложка © Telegram / МИД России
В течение прошедшей недели, с 4 по 11 мая, в результате обстрелов со стороны Вооружённых сил Украины в российских регионах погиб 21 мирный житель, ещё 70 получили ранения. Об этом сообщил посол по особым поручениям Министерства иностранных дел РФ Родион Мирошник.
По словам дипломата, наибольшее число пострадавших зафиксировано в Курской области, Донецкой Народной Республике, Белгородской и Херсонской областях. Среди раненых — шестеро несовершеннолетних.
«По гражданским целям на российских территориях украинские вооружённые формирования выпустили не менее 2 636 боеприпасов», — заявил Мирошник.
Ранее сообщалось о гибели военного священника Антония Савченко в зоне СВО. Иерей погиб в результате обстрела из РСЗО HIMARS, выполняя свои пастырские обязанности. Отец Антоний служил настоятелем храма при воинской части и клириком Свято-Троицкого кафедрального собора Пскова.