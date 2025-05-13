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Регион
13 мая, 04:46

Мирошник: Свыше 20 россиян погибли в результате атак ВСУ за неделю

Родион Мирошник. Обложка © Telegram / МИД России

Родион Мирошник. Обложка © Telegram / МИД России

В течение прошедшей недели, с 4 по 11 мая, в результате обстрелов со стороны Вооружённых сил Украины в российских регионах погиб 21 мирный житель, ещё 70 получили ранения. Об этом сообщил посол по особым поручениям Министерства иностранных дел РФ Родион Мирошник.

По словам дипломата, наибольшее число пострадавших зафиксировано в Курской области, Донецкой Народной Республике, Белгородской и Херсонской областях. Среди раненых — шестеро несовершеннолетних.

«По гражданским целям на российских территориях украинские вооружённые формирования выпустили не менее 2 636 боеприпасов», — заявил Мирошник.

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Ранее сообщалось о гибели военного священника Антония Савченко в зоне СВО. Иерей погиб в результате обстрела из РСЗО HIMARS, выполняя свои пастырские обязанности. Отец Антоний служил настоятелем храма при воинской части и клириком Свято-Троицкого кафедрального собора Пскова.

Антон Голыбин
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