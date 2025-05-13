Мирошник: Свыше 20 россиян погибли в результате атак ВСУ за неделю

В течение прошедшей недели, с 4 по 11 мая, в результате обстрелов со стороны Вооружённых сил Украины в российских регионах погиб 21 мирный житель, ещё 70 получили ранения. Об этом сообщил посол по особым поручениям Министерства иностранных дел РФ Родион Мирошник.

По словам дипломата, наибольшее число пострадавших зафиксировано в Курской области, Донецкой Народной Республике, Белгородской и Херсонской областях. Среди раненых — шестеро несовершеннолетних.

«По гражданским целям на российских территориях украинские вооружённые формирования выпустили не менее 2 636 боеприпасов», — заявил Мирошник.