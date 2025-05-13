В Госдуме хотят изменить дизайн сторублёвой купюры

Депутат Государственной думы, первый заместитель председателя комитета законодательного органа по контролю Дмитрий Гусев обратился к главе Центробанка Эльвире Набиуллиной с предложением обновить сторублёвые купюры с учётом воссоединённых с РФ регионов. Об этом сообщает РИА «Новости».

«Полагаю целесообразным в плановом порядке начать разработку нового дизайна банкноты, который будет учитывать воссоединенные территории в дизайне карты России», — говорится в обращении.

Народный избранник отметил в письме, что заменять купюры нужно только после их естественного износа, а значит, постепенно. Именно это позволит обновить денежные знаки без значительных затрат.

Гусев обратил внимание, что на банкноте в 100 рублей нового образца 2022 года была обнаружена неточность: на карте России, размещённой на её обороте, отсутствуют территории, вошедшие в состав РФ позже, а именно Донецкая и Луганская Народные Республики, а также Запорожская и Херсонская области. Депутат добавил, что для жителей новых регионов очень важна обновлённая карта.