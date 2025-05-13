Индия и Пакистан: Обострение
День Победы
Специальная военная операция (СВО)

Функционирует при финансовой поддержке Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации

Регион
13 мая, 05:40

В Госдуме хотят изменить дизайн сторублёвой купюры

Депутат ГД Гусев предложил добавить в дизайн сторублёвой купюры новые регионы

Сторублёвая купюра. Обложка © ГУ Банка России по ЦФО

Сторублёвая купюра. Обложка © ГУ Банка России по ЦФО

Депутат Государственной думы, первый заместитель председателя комитета законодательного органа по контролю Дмитрий Гусев обратился к главе Центробанка Эльвире Набиуллиной с предложением обновить сторублёвые купюры с учётом воссоединённых с РФ регионов. Об этом сообщает РИА «Новости».

«Полагаю целесообразным в плановом порядке начать разработку нового дизайна банкноты, который будет учитывать воссоединенные территории в дизайне карты России», — говорится в обращении.

Народный избранник отметил в письме, что заменять купюры нужно только после их естественного износа, а значит, постепенно. Именно это позволит обновить денежные знаки без значительных затрат.

Гусев обратил внимание, что на банкноте в 100 рублей нового образца 2022 года была обнаружена неточность: на карте России, размещённой на её обороте, отсутствуют территории, вошедшие в состав РФ позже, а именно Донецкая и Луганская Народные Республики, а также Запорожская и Херсонская области. Депутат добавил, что для жителей новых регионов очень важна обновлённая карта.

В Госдуме рассказали, как изменится военная пенсия после индексации
В Госдуме рассказали, как изменится военная пенсия после индексации

Ранее депутат Госдумы и лидер партии «Справедливая Россия — За правду» Сергей Миронов предложил главе Центробанка Эльвире Набиуллиной разместить на российских купюрах изображения Киева и Одессы. Политик считает, что это решение поможет сблизить граждан РФ и Украины.

Алиса Хуссаин
  • Новости
  • Госдума
  • Общество
    • Подписаться на LIFE
    • yanews
    • yadzen
    • Google Новости
    • vk
    • ok
    Комментарий
    0
    avatar