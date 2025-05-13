Афера на 95 млн: На новосибирского министра Гончарова завели дело

В Новосибирске задержан министр промышленности, торговли и развития предпринимательства региона Андрей Гончаров по подозрению в превышении должностных полномочий. Параллельно возбуждено уголовное дело о мошенничестве против представителей коммерческой структуры.

В Новосибирске задержан глава регионального Минпромторга Гончаров. Видео © Прокуратура Новосибирской области

По данным следствия, с мая 2023 по январь 2024 года Гончаров санкционировал сокращение объёмов поставок по госконтракту, что привело к незаконной выплате 95 млн рублей некой компании. Уголовное дело инициировано на основе прокурорской проверки и оперативных данных УФСБ по Новосибирской области.

Прокуратура региона сообщила, что держит ход расследования на особом контроле. Гончаров занимает министерский пост с февраля 2019 года.