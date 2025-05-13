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13 мая, 08:17

Зеленскому пора признать реальность: Запад предложил Киеву два пути завершения конфликта

19FortyFive: Зеленскому пора признать, что Украина уже проиграла России

Владимир Зеленский. Обложка © Shutterstock / FOTODOM / Dmytro Larin

Владимир Зеленский. Обложка © Shutterstock / FOTODOM / Dmytro Larin

Украина уже проиграла России в военном противостоянии, и глава киевского режима Владимир Зеленский обязан либо признать эту реальность и согласиться на сделку, либо продолжать игнорировать её, рискуя потерпеть военное поражение. Об этом сообщает американское издание 19FortyFive.

«Украина может либо признать реальность и дипломатически согласиться на сделку сейчас, либо продолжить игнорировать реальность и увеличить шансы того, что страна потерпит прямое военное поражение», — указали авторы статьи.

По мнению автора материала, второй вариант может обернуться для страны большими человеческими потерями.

Завершению конфликта мешает не только Владимир Зеленский, отметили в статье. По мнению западных журналистов, в этом процессе также играют большую роль его советники.

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Ранее Владимир Зеленский вновь заявил о готовности вступить в диалог с главой российского государства Владимиром Путиным. Согласно его сообщению в соцсетях, прежнее требование о 30-дневном перемирии было снято, и переговоры могут начаться без предварительных условий.

Ольга Сливченко
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