Индия и Пакистан: Обострение
День Победы
Специальная военная операция (СВО)

Функционирует при финансовой поддержке Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации

Регион
13 мая, 09:06

В Москве агрессивная ворона напала на подростка

Агрессивная ворона села на голову подростка в Раменках и клюнула в затылок

Обложка © Шедеврум/Life.ru

Обложка © Шедеврум/Life.ru

Агрессивная ворона села на голову подростка в Раменках и клюнула в затылок. На место пришлось вызывать спасателей.

Как стало известно SHOT, о наглом нападении спасателям сообщили утром 13 мая. По словам пострадавшего, агрессивная птица села ему прямо на голову и клюнула в затылок. Парень испугался и решил вызвать взрослых. В итоге он отделался испугом и от медицинской помощи отказался.

На место сейчас едут жилищники — будут бороться с логовом нападавшей.

Русская «ворона-сноубордистка» восхитила 10 эпичными спусками с «горнолыжки» на лобовом стекле авто
Русская «ворона-сноубордистка» восхитила 10 эпичными спусками с «горнолыжки» на лобовом стекле авто

К лету агрессия ворон растёт. В Москве не первый год наблюдается напряжённая обстановка с этими птицами. Орнитологи говорят, что они социальные, как волки или крысы, и охотятся стаями, выбирая в качестве целей гнёзда других птиц. Кроме того, стать жертвой ворон могут маленькие животные. И если одна ворона подлетела и клюнула, то вся стая по очереди нападает на цель, пока она не будет добита.

Александра Вишнякова
  • Новости
  • Только на Life
  • Москва
    • Подписаться на LIFE
    • yanews
    • yadzen
    • Google Новости
    • vk
    • ok
    Комментарий
    0
    avatar