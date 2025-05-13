В Москве агрессивная ворона напала на подростка

Как стало известно SHOT, о наглом нападении спасателям сообщили утром 13 мая. По словам пострадавшего, агрессивная птица села ему прямо на голову и клюнула в затылок. Парень испугался и решил вызвать взрослых. В итоге он отделался испугом и от медицинской помощи отказался.

К лету агрессия ворон растёт. В Москве не первый год наблюдается напряжённая обстановка с этими птицами. Орнитологи говорят, что они социальные, как волки или крысы, и охотятся стаями, выбирая в качестве целей гнёзда других птиц. Кроме того, стать жертвой ворон могут маленькие животные. И если одна ворона подлетела и клюнула, то вся стая по очереди нападает на цель, пока она не будет добита.